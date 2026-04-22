Украинская таможня усиливает безопасность морских и воздушных границ через изучение антикоррупционного опыта Великобритании и Нидерландов

Государственная таможенная служба Украины отчитывается об успешном завершении многостороннего учебного визита в ключевые логистические хабы Европы – аэропорта Гатвик (Великобритания) и порта Роттердама (Нидерланды). Визит, начавшийся 13 апреля, состоялся в рамках стратегического реформирования таможенной системы Украины.

Мероприятие организовано под эгидой Программы Всемирной таможенной организации (ВМО) по противодействию коррупции и содействию добропорядочности (A-CIP) при финансовой поддержке Правительства Норвегии.

Борьба с "внутренними угрозами" в аэропорту Гатвик

Во время пребывания в Великобритании украинская делегация провела ряд встреч с представителями Пограничной службы Великобритании (UK Border Force). Ключевой темой стали "внутренние угрозы" (insider threats) в аэропортах — риски вовлечения сотрудников таможни в противоправную деятельность организованных преступных группировок.

Британские специалисты представили действенные методики мониторинга и превенции коррупционных рисков, позволяющие поддерживать высокую профессиональную этику офицеров даже в условиях сверхвысокого пассажиропотока одного из крупнейших аэропортов мира.

Обеспечение добропорядочности в порту Роттердама

В Нидерландах украинские таможенники изучали опыт Таможенной службы Нидерландов (Douane) в крупнейшем морском порту Европы. В центре внимания — защита портовой инфраструктуры от влияния международных наркосиндикатов и контрабандных сетей.

Стороны сосредоточились на внедрении инструментов прозрачности, которые минимизируют человеческий фактор и устраняют субъективность при принятии решений. Особое внимание уделили цифровизации таможенного контроля через использование технологий для автоматического выявления рисковых грузов. Кроме того, участники обсудили усиление международного партнерства для проведения совместных оперативных мероприятий против транснациональной преступности.

Стратегическое значение для Украины

Изучение опыта Великобритании и Нидерландов является критически важным для Украины в контексте адаптации таможенного законодательства к стандартам Европейского Союза и выполнения положений Аруской декларации ВТамО.

"Изучение опыта таких гигантов, как Гатвик и Роттердам, дает нам четкие инструменты для построения новой украинской таможни — прозрачной, эффективной и устойчивой к любым внешним или внутренним воздействиям", — прокомментировали ход реформы в Государственной таможенной службе Украины.

Благодаря поддержке Норвегии и экспертизе ВМО, Украина внедряет антикоррупционные механизмы, которые уже доказали свою эффективность в странах с самым высоким уровнем доверия к государственным институтам.

СПРАВКА: Программа ВМО A-CIP (Anti-Corruption and Integrity Promotion) — инициатива Всемирной таможенной организации, направленная на помощь таможенным администрациям в борьбе с коррупцией, улучшение корпоративного управления и содействие международной торговле.