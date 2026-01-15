'Украинская Бронетехника' вместе с БФ 'МИР И КО' передали защитникам три багги VOLS

"Украинская Бронетехника" вместе с благотворительным фондом "МИР И КО" передали три багги VOLS 6-му отдельному полку рейнджеров Сил специальных операций ВСУ. Средства на них были собраны благотворительным фондом, иностранными донорами, а также самим подразделением военных.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба "Украинской Бронетехники". Отмечается, что уже сегодня машины отправляются усиливать подразделение на Харьковском направлении.

"Впервые берем эти баги для наших эвакуационных экипажей, если понравится, то будем заказывать еще", – говорит военный полка.

VOLS – легкий и маневренный багги, который обеспечивает оперативные логистические потребности на фронте, а также используется для эвакуационных задач.

Спрос на эту технику высокий: сотни таких машин уже работают в различных подразделениях на передовой. Однако закупают их преимущественно волонтерские фонды и непосредственно воинские части, ведь кодификация VOLS на государственном уровне до сих пор не завершена – в Генштабе уже более года продолжается разработка технических требований к нему.

"Ниша легких тактических машин в Украине пуста — именно поэтому мы и сделали VOLS как ответ на реальную потребность фронта. Но пока государство не утвердит требования, оно не может покупать то, что уже успешно применяется на передовой", – отметил генеральный директор компании Владислав Бельбас.