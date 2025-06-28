Украинец Серж Андоленко: бригадный генерал французской армии, спасший Марсель

Имя Сержа Андоленко – бригадного генерала французской армии, кавалера Ордена почетного легиона и обладателя американской "Бронзовой звезды", практика и теоретика военного дела, хорошо известно в Европе, а вот на его родине – в Украине – о нем знают до обидного мало. И это несмотря на то, что он родился на Хмельниччине, да и история его семьи тесно связана с нашей страной.

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Он много сделал для Франции, и эта страна – по сути, его вторая родина – высоко оценила его подвиги во время Второй мировой войны, одним из которых стало спасение от разрушения Марселя, что казалось неминуемым во время наступления союзнических войск в 1944 году. Также в немногочисленных и кратких биографиях Андоленко иногда называют "русским военачальником", но несправедлив было бы не вспомнить о том, что у Андоленко – украинские корни.

Военный – сын военного

Серж – Сергей Павлович – Андоленко родился 26 июня 1907 года в городе Волочиск Волынской губернии, ныне – Хмельницкая область. Его отец – потомок казачьей дворянский семьи, потомственный военный, в мирное время был мировым судьей, а во время Первой мировой войны служил капитаном драгунского полка в царской армии. После революции перешел на службу в Красную армию и участвовал в боевых действиях во время советско-польской войны 1920-21 годов. Несмотря на несомненные заслуги перед новым – советским – государством, Павлу Андоленко не простили его "благородного происхождения" – в 1931 году он стал жертвой первой волны сталинских репрессий.

Лейтенант Иностранного легиона

Сергей, вместе с матерью эмигрировавший на Запад сразу же после революции, узнал о судьбе отца только три с лишним десятилетия спустя. Сначала они, как и многие, кто бежал из охваченной огнем революции страны, оказались в Турции, там Сергей окончил стамбульский Робер-колледж, а затем во Франции – юноша учился в лицеях в Майнце и Париже. Идя по стопам отца, он решил стать военным, для чего поступил в знаменитое – основанное еще Наполеоном Бонапартом – французское высшее общевойсковое военное училище Сен-Сир. Окончив его в звании лейтенанта, Андоленко поступил в Иностранный легион, служба в котором дает право на французское гражданство – его Серж получил в мае 1928 года. Лейтенант Андоленко служил в Алжире, Марокко и Леванте, был инспектором Иностранного легиона.

Человек, который спас Марсель

Во время Второй мировой войны Серж Андоленко был начальником 2-го – разведывательного – бюро 3-ей алжирской пехотной дивизии, которой командовал знаменитый генерал Жозеф де Гонслар де Монсабер, герой двух мировых войн, соратник Шарля де Голля. Воюя в Европе, Андоленко принимал участие во многих сражениях, но особенно отличился в Итальянской кампании. Его подразделение обеспечивало связь и координацию между 3-ей алжирской пехотной дивизией и 4-й марокканской горной дивизией во время сражения при Гарильяно, точнее его составной части – битвы при Монте-Кассино, одной из самых кровопролитных на территории Италии, длившейся с января по май 1944 года. Вместе со своими подчиненными Андоленко воевал за Рим и Сиену. Его послужной список времен Второй мировой впечатляет, но, пожалуй, самым ярким его пунктом стало участие в южноафриканской операции "Драгун" в августе 1944 года. Высадка войск антигитлеровской коалиции на юге Франции, на Лазурном берегу в Провансе, закончиллась освобождением приморских городов Тулон и Марсель. В последний вошла 3-я алжирская пехотная дивизия, в которой служил Андоленко, и именно ему, по словам историков, город обязан тем, что разрушения и жертвы среди местного населения оказались минимальными. Сергею Павловичу удалось провести переговоры с командующим городским гарнизоном немецким генералом Германом Шефером и убедить его подписать акт о капитуляции.

Герой войны, бригадный генерал и военный атташе

Продвигаясь вместе со своим подразделением вглубь европейского континента, Андоленко участвовал и в освобождении других французских городов – Гренобля и Страсбурга, в котором ему удалось захватить военные трофеи – два официальных знамени немецкой комендатур. После войны они – в память о тех событиях – долгое время в качестве экспонатов были выставлены в часовне Дома инвалидов – военном музее, являющемся одним из символов Парижа в котором находится гробница Наполеона. Серж Андоленко закончил Вторую мировую войну вместе с 3-й алжирской пехотной дивизией на территории Германии – в Штутгарте. После окончания военных действий Сергей Павлович в роли командующего 5-м пехотным батальоном на какое-то время задержался на территории вчерашнего противника. Впоследствии он был назначен на должность заместителя инспектора Иностранного легиона, а когда пришло его время делиться своими знамениями, умениями и опытом с будущими офицерами, преподавал военное дело в Центре углубленного военного обучения. В 1961-63 годах, уже будучи бригадным генералом, он занимал пост французского военного атташе в австрийской Вене.

Литературные труды…

Отойдя от дел, Андоленко, обладавший глубокими знаниями в области военной истории, помноженными на богатый военный опыт, занялся литературным творчеством. Его перу принадлежал труды по истории французской армии и событий Второй мировой войны: "Родословная батальонов Иностранного легиона", "Флаги великой войны", "Обзоры войны 1914-18 годов на русском фронте", "История 5-го стрелкового полка", "Сборник истории бронетанковой армии и кавалерии" и многие другие.

… и награды

Военные и государственные заслуги Сержа Андоленко были отмечены престижными наградами, в числе которых Орден почетного легиона, кавалером которого он является, Национальной орден за заслуги, военный крест 1939-45 годов, и Орден за заслуги перед Австрией. Кроме того, Сергей Павлович был награжден и десятками других знаков отличия разных стран, в то числе и "Бронзовой звездой" – четвертой по значимости военной наградой США.

Серж Андоленко ушел из жизни 27 августа 1973 года в возрасте 66 лет в коммуне Мигло в департаменте Арьеж на юге Франции. Позже его прах была перезахоронен на кладбище в Ницце – на Лазурном берегу, в истории которого он когда-то сыграл такую важную роль.