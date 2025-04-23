Угрожала мобилизация в армию РФ: из оккупации в Украину вернули 18-летнего парня-сироту

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA с временно оккупированной территории нашей страны удалось спасти 18-летнего парня-сироту. Подросток несколько раз пытался уехать самостоятельно, однако каждый раз терпел неудачу.

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О возвращении в Украину еще одного сироты рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак. Как он отметил, парень "ежедневно жил под угрозой мобилизации в российскую армию".

Организация "Украинская сеть за права ребенка" и волонтерская инициатива Humanity организовали подростку безопасный маршрут и сопровождение. Как подчеркнул Ермак, задача президента вернуть всех детей "выполняется".

"Константину 18 лет. Он вырос без родителей и привык рассчитывать только на себя, но, несмотря на обстоятельства, стремился к лучшему будущему. Незадолго до полномасштабного вторжения парень поступил в колледж, мечтал получить профессию, работать по специальности, жить самостоятельно", – рассказали в Bring Kids Back UA и добавили, что имя изменено в целях безопасности (с этой целью предоставлено иллюстрационное фото).

С начала полномасштабного вторжения РФ город, где Костя жил и учился, "быстро оказался под оккупацией".

"Каждый день парень жил в страхе быть мобилизованным в российскую армию и воевать против собственной Родины. Парень не раз пытался уехать из оккупации, но все попытки завершались неудачно", – отметили в Bring Kids Back UA.

Но сегодня Константин уже в безопасности, на подконтрольной Украине территории, и впервые за долгое время "может снова строить планы на будущее".

Как сообщал OBOZ.UA, если учитывать только подтвержденные сообщения о незаконных депортациях и принудительных перемещениях детей оккупантами, то на сегодня известно о 19546 таких случаях, хотя реальное число таких детей может быть значительно больше.

Причем пока из депортации, принудительного переселения или временно оккупированных территорий удалось вернуть только 1274 ребенка.

Напомним, недавно на оккупированной территории Донецкой области, в городе Шахтерск, россияне организовали так называемую милитаристскую игру "Зарница 2.0" для школьников. Мероприятие проходило не просто в условиях, приближенных к военным, а на действующем полигоне, где обычно тренируются русские военные.

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