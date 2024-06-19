Украина снова затянет дождями, возможны град и шквалы: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 20 июня

В четверг, 20 июня, погода в Украине будет в основном дождливой – осадки накроют большинство регионов. В то же время с этим будет довольно жарко, местами столбики термометров поднимутся до +33 градусов.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ночью кратковременные дожди пройдут в северных и большинстве западных областей, а днем будет дождь по всей Украине, кроме запада. Также ожидаются грозы.

В отдельных районах центральных, южных и восточных областей выпадет град, кроме того, синоптики предупреждают о шквалах 15-20 м/с. Однако в большинстве областей будет юго-западный ветер с переходом на северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с.

"20 июня ночью в северных и большинстве западных областей, днем в Украине, кроме запада, грозы, днем в отдельных районах центральных, южных и восточных областей град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности)", – сказано в прогнозе.

Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов по Цельсию. Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях будет 21-26 градусов, а на остальной территории Украины – 28-33 градуса с плюсом.

В Киевской области в четверг переменная облачность, в регионе пройдут кратковременные дожди с грозами, а в отдельных районах области выпадет град.

Температура воздуха ночью по Киевщине будет 15-20 градусов, днем 21-26 градусов. В Киеве ночью будет 18-20 градусов, днем – 22-24 по Цельсию.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские синоптики опровергли появившееся в соцсетях сообщение о якобы появлении пыли из Сахары на территории Украины и появлении его в Киеве. Это не соответствует действительности – непогода ожидается над Средиземноморьем.

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