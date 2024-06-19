Это фейк: синоптики опровергли информацию о появлении пыли из Сахары в Киеве

Украинские синоптики опровергли появившееся в соцсетях сообщение о якобы появлении пыли из Сахары на территории Украины и, в частности, в Киеве. Это не соответствует действительности – непогода ожидается над Средиземноморьем.

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Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра. В Украине в четверг, 20 июня, ожидаются осадки.

"Сетью Интернет распространяется новость (со ссылкой на Copernicus) о поступлении пыли из Сахары на территорию Украины, и якобы она ожидается в Киеве. Синоптики Украинского гидрометеорологического центра опровергают эту информацию. Мы не ждем пустынной пыли над Украиной", – подчеркнули в пресс-службе.

Синоптики отметили, что, согласно прогнозу Copernicus, пыль ожидается над Средиземноморьем. В Украину будет поступать воздушная масса из Северо-Западной Европы.

"Также завтра мы ожидаем кратковременные дожди с грозами. Просим не распространять фейковые новости", – добавили в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZ.UA, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих месяцев по осадкам с 1891 года. Он на восьмом месте – выпало 15 мм осадков, или 23% климатической нормы.

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