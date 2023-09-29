Украина почувствует первое дыхание Арктики: синоптик рассказал, когда ждать заморозков

В первые дни октября в Украине ожидается похолодание, но несмотря на это среднесуточная температура все равно будет оставаться выше среднего значения для этого периода. Однако уже во второй декаде месяца Украина почувствует первое дыхание Арктики.

Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе погоды на октябрь на сайте Meteoprog. Так, уже в первые дни октября преимущественно в западных областях Украины температура снизится на 4-7 °C и кое-где будет дождь. В центральных областях и на востоке все еще будет наблюдаться относительно теплая погода.

В то же время во второй половине месяца мощный антициклон принесет в Украину арктическое похолодание, температура воздуха ощутимо снизится. Как отмечает синоптик, "дух Арктики" особенно ощутят восточные и северные области. Там температура ночью опустится до уровня заморозков, а днем будет едва превышать +13…+16 градусов. В то же время, вероятность осадков будет минимальной.

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После 18-20 октября ожидается плавное повышение температуры воздуха и падение атмосферного давления. Также увеличится вероятность дождей.

Снег, как сообщает синоптик, за исключением высокогорных районов Карпат, маловероятен. Бабье лето наступит во второй половине октября, однако его продолжительность пока неизвестна.

Также в течение следующего месяца в Украине выпадут осадки в объеме 25-60 мм, что ниже средней нормы на 15-35%. В западных регионах и Карпатах ожидается выпадение осадков в пределах 65-110 мм, что соответствует средней норме.

Среднемесячная температура воздуха распределится равномерно по всей стране и будет составлять от +7 до +13 градусов, что на 1-2 градуса выше нормы. Ожидается, что погода будет теплее в западных и юго-западных областях, а на севере Левобережья и на востоке страны отклонение от нормы будет незначительным – в пределах +0,5...+0,9 °C.

Также в результате прогнозируемого дефицита осадков в следующем месяце в Украине будет наблюдаться засуха, а также высокий уровень пожарной опасности в большинстве областей Украины, за исключением западных регионов.

Ранее синоптики Укргидрометцентра сообщили, что 30 сентября в Украине ожидается похолодание в западных областях. В первый день октября температура упадет также в центре и севере, тепло останется только на востоке и юге.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в Украине первые дни октября 2023 будут довольно прохладными, особенно ночью. Далее ожидается переменная погода – периоды потепления будут менять холод, хотя в конце месяца ожидается плавное снижение температуры.

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