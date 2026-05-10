Украина может заменить устаревшие Ми-8 на современные Airbus H225M: во сколько это может обойтись

Украина может расширить парк вертолетов Airbus H225M для армейской авиации, Нацгвардии и ГСЧС, однако такая программа потребует миллиардных затрат. Сейчас закупка одной эскадрильи из 12 машин может стоить от 800 млн до 1 млрд евро в зависимости от комплектации, обучения и сервисной поддержки.

Румыния, Нидерланды и ОАЭ заключили соглашения о поставках вертолетов Airbus H225M. Об этом сообщает Defence Express.

Наиболее показательным сейчас является соглашение Румынии, которая планирует приобрести 12 H225M за 852 млн евро. В таком случае стоимость одного вертолета составляет примерно 71 млн евро. При этом финансирование закупки будет осуществляться через оборонные кредиты ЕС в рамках программы SAFE.

Похожие цифры фигурировали и в других контрактах. Нидерланды в 2024 году договорились о приобретении 12 H225M для сил специальных операций. Точная стоимость официально не раскрывалась, однако оценивается в пределах от 1 до 2,5 млрд евро с поставкой в 2030-2032 годах. Одной из причин высокой цены могла стать интеграция специализированных возможностей, в частности систем дозаправки в воздухе.

В 2021 году Объединенные Арабские Эмираты также подписали контракт на 12 таких машин ориентировочно за 750-800 млн евро. Однако уже в 2023 году соглашение отменили из-за высокой стоимости эксплуатации, технической сложности и ограничения модернизации.

H225M считается одним из возможных западных аналогов советских Ми-8/17, которые до сих пор составляют основу украинского вертолетного парка. В то же время полная замена таких машин потребует колоссальных средств, ведь Украина эксплуатирует десятки советских вертолетов в различных структурах.

Среди преимуществ Airbus H225M – возможность транспортировки до 28 десантников, грузоподъемность более 5 тонн и дальность полета до 920 км без дополнительных баков. Кроме того, вертолет может использовать различные типы вооружения, что потенциально позволяет привлекать его к борьбе с ударными дронами типа Shahed.

