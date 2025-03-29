Украина и мир увидели первое солнечное затмение 2025 года: фантастические фото
29 марта Украина и вся Европа, северо-западная Африка, Гренландия, Исландия, северо-восток США и восток Канады видели солнечное затмение. В пике Луна закрыла 92% Солнца, но в нашей стране максимальный показатель составил лишь 2%.
Лучше всего тень на нашей звезде было видно в западных и северных областях. Во Львове солнечный диск был закрыт на 2,08%, в Ужгороде – на 1,89%, в Хмельницком – на 0,35%, а в Киеве – всего на 0,01%.
Как выглядело природное явление во Львове:
Солнечное затмение происходит, когда спутник нашей планеты движется между ней и Солнцем, блокируя часть или весь свет Солнца.
Существуют различные типы солнечных затмений в зависимости от того, какая часть звезды закрыта:
– частичное затмение – Луна немного закрывает Солнце, оставляя видимым участок Солнца в форме полумесяца;
– кольцевое затмение – Луна находится прямо перед Солнцем, но кажется меньше и оставляет тонкое яркое кольцо солнечного света по краям;
– полное солнечное затмение – Луна полностью закрывает Солнце, обнажая светящуюся внешнюю атмосферу, называемую короной.
Затмение 29 марта было частичным и началось в 4:50 утра по восточному поясному времени (10:50 в Украине), достигнув максимума в 6:47 (12:47 в Украине).
Это было первое солнечное затмение 2025 года. Следующее (тоже частичное) произойдет 21 сентября, его будет видно из отдаленных районов Южного полушария.
Солнечное затмение, увиденное из Нанта (Франция) 29 марта:
Бранденбург (Германия):
Берлин, столица Германии:
Столица Гренландии Нуук:
Стаффордшир (Англия):
Затмение, наблюдаемое над зданием Royal Liver на набережной Ливерпуля (Англия):
Полная запись трансляции события:
Как ранее писал OBOZ.UA, в марте посадочный модуль частной космической компании Firefly Aerospace Blue Ghost во время своего пребывания на Луне сделал первые в истории фото солнечного затмения с поверхности нашего спутника. Свет звезды закрыла Земля, из-за чего образовалось "бриллиантовое кольцо".
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