Blue Ghost сделал первое в истории фото солнечного затмения с Луны и отправил прощальное сообщение на Землю
Посадочный модуль частной космической компании Firefly Aerospace Blue Ghost, который 2 марта совершил историческую посадку на Луну, отправил прощальное сообщение на Землю. На этом миссия космического аппарата завершилась.
Во время своего пребывания на Mare Crisium (Море кризисов) BlueGhost сделал первые в истории фото солнечного затмения с Луны, где Солнце похоже на бриллиантовое кольцо. На своей странице в сети X Firefly Aerospace отметила, что "BlueGhost получил свое первое кольцо с бриллиантом".
"Это первый случай в истории, когда коммерческая компания активно работала на Луне и смогла наблюдать полное солнечное затмение, когда Земля закрывает Солнце и отбрасывает тень на лунную поверхность", - написали на официальном сайте представители компании Firefly Aerospace.
Известно, что это явление произошло одновременно с лунным затмением, свидетелями которого мы стали на Земле. NASA отметило, что есть возможность посмотрели на затмение с обеих сторон.
"Пока NASA Glenn смотрел вверх, чтобы увидеть Кровавую Луну, луноход Blue Ghost оглядывался на "бриллиантовое кольцо" солнечного затмения", – написали представители агентства правительства США на странице в сети Х.
Однако уже через два дня после публикации фотографий уникального затмения посадочный модуль был вынужден послать прощальное сообщение на Землю. Ведь аппарат не имеет обогревателей и поэтому его электроника не сможет пережить холодную лунную ночь, накрывшую спутник Земли.
"Спокойной ночи, друзья. После обмена последними битами данных я остаюсь на этом месте в Море Криз, чтобы наблюдать за дальнейшим путешествием человечества к звездам", – написал Blue Ghost на Х.
Эксперты назвали миссию аппарата компании Firefly Aerospace успешной. Кроме многочисленных отправленных фото с поверхности Луны, Blue Ghost осуществил бурение лунной почвы, что поможет в будущих миссиях по дальнейшему изучению спутника Земли.
Напомним, что лунный модуль Blue Ghost стал вторым частным космическим аппаратом совершившим мягкую посадку на Луну. А первым был Odysseus от Intuitive Machines, совершивший этот подвиг в феврале 2024 года.
Ранее OBOZ.UA писал, что Blue Ghost передал впечатляющие фото Земли с поверхности Луны.
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