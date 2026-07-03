Украина и Израиль будут сотрудничать в сфере оценки имущества и ущерба, причиненного войной

Украина и Израиль расширяют сотрудничество в сфере оценки имущества и ущерба, нанесенного войной. Украинская сторона изучает израильский опыт, чтобы усовершенствовать систему оценки разрушений, подготовку специалистов и взаимодействие государства с профессиональным сообществом.

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Во время рабочего визита в Израиль представители Украины обсудили с местными экспертами вопросы оценки имущества и ущерба, наносимого военными действиями. Об этом сообщает Посольство Украины в Государстве Израиль.

Особое внимание уделили практическому опыту Израиля, который на протяжении многих лет работает с последствиями вооруженных конфликтов. Заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Наталья Панова встретилась с председателем Ассоциации оценщиков недвижимости Израиля Нехамой Бугин. Во встрече также принял участие посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Главной темой беседы стали израильские подходы к оценке недвижимости, имущественных прав и ущерба, наносимого боевыми действиями. Для Украины этот вопрос остается одним из ключевых, ведь из-за полномасштабной войны тысячи домов, предприятий и объектов инфраструктуры были повреждены или полностью разрушены. В ходе переговоров стороны обсудили, как в Израиле работает система оценки военных убытков и какую роль в ней играют независимые оценщики. Также речь шла о взаимодействии профессионального сообщества с государственными органами и механизмах, которые помогают обеспечить прозрачность и точность оценок.

Особое внимание участники встречи уделили подготовке специалистов, работающих с последствиями войны. Также обсудили инструменты контроля качества оценки и использование международных стандартов, которые помогают сделать результаты понятными и признанными на международном уровне. В Фонде государственного имущества отмечают, что израильский опыт может стать полезным для Украины в процессе восстановления страны и документирования ущерба, нанесенного российской агрессией. Полученные наработки планируется использовать для совершенствования украинской системы оценки имущества и военных потерь.