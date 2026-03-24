Уходят лучшие: на Харьковщине погиб водитель-электрик БпАК Андрей Гопелтатюк из Ивано-Франковской области. Фото

Житель Ивано-Франковской области Андрей Гопелтатюк погиб 14 марта 2026 года на Харьковщине. Он служил водителем-электриком экипажа беспилотного авиационного комплекса и выполнял боевую задачу в районе Купянска.

Об этом заявили в Печенежинской территориальной общине в Facebook. Там сообщили, что погибший был 1995 года рождения и до последнего выполнял свой долг.

В громаде подчеркнули: "Уходят лучшие, молодые, те, кто должен был жить, мечтать, растить детей и строить будущее".

Андрей служил в подразделении беспилотной авиации. Это работа, которая требует точности, выдержки и, честно говоря, большой ответственности. Его задачей было обеспечение работы экипажа БпАК, и он выполнял его до конца.

В громаде вспоминают, что он был молодым, но уже опытным военным. Из тех, кто не прятался от службы. "Андрей отдал за Украину самое дорогое – свою жизнь", – говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели

Военный погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Купянск Харьковской области. Это произошло 14 марта 2026 года во время мероприятий по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России.

Речь идет об одном из самых горячих направлений фронта, где боевые действия продолжаются постоянно. Именно там украинские военные держат оборону и сдерживают наступление врага.

В громаде выразили соболезнования родным и близким погибшего. Сообщили, что о дате и времени встречи и прощания с воином сообщат дополнительно.

Напомним, ранее о гибели Дмитрия сообщила в своих соцсетях его жена Оксана Гладиренко. Женщина призналась, что гибель мужа до сих пор кажется ей страшным сном, от которого хочется как можно скорее проснуться.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб актер "Слуги народа", который около года считался пропавшим без вести.

