'Угрожали дополнительными годами за решеткой': пленные россияне рассказали о вербовке на войну против Украины. Видео

Бойцы пограничной бригады "Форпост" взяли в плен двух российских захватчиков на Волчанском направлении. Оккупанты – бывшие заключенные – рассказали, что их заставили идти на войну против Украины, а за отказ угрожали добавить годы за решеткой.

Видео дня

Россияне также пожаловались, что их обеспечение на фронте сводилось к банке тушенки раз в несколько дней, и на постоянную нехватку воды. Об этом сообщили в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

"Эти истории – из серии тех многих, где страна-агрессор делает "добровольцев" из на самом деле загнанных в армию под страхом наказания", – отметили там.

Что рассказали россияне

Захватчики сами сдались украинским военнослужащим после того, как их отправили на штурм.

"Я постоянно планировал, что я или сбегу, или пойду попрошусь в плен. Просто чтобы меня отвели и не заставляли воевать", – сказал один из оккупантов, заявив, что он беларус и его "спровоцировали давлением".

Он отбывал наказание в исправительной колонии №11 в Сургуте. Туда приезжали представители минобороны РФ для вербовки заключенных, однако началась нехватка желающих воевать. Тогда заключенным начали "рисовать" нарушения, делая из них штрафников и мотивируя таким образом идти на войну.

"Я хотел домой к сыну... Сказал, что поеду. Жив-здоров буду, дай бог, никого не убью, просто деньги будут и все. Куда мне деваться, восемь лет сидеть?" – сказал военнослужащий армии РФ.

Второй пленный рассказал, что на войну он попал из СИЗО №1 Нижневартовска. Всю форму и экипировку захватчикам пришлось покупать самим за контрактные деньги, им выдали только автоматы и четыре рожка патронов.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волчанском направлении Силы обороны Украины взяли в плен военнослужащего армии РФ. Оказалось, что захватчику всего 19 лет, а в армию страны-агрессора он попал из тюрьмы.

Этого россиянина тоже взяли в плен бойцы бригады Государственной пограничной службы Украины "Форпост". В ГПСУ рассказали, что пленному, по его словам, оставалось отсидеть 11 месяцев, но ему начали инкриминировать новые преступления, за которые грозило еще 4-6 лет тюрьмы.

