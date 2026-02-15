Угнал авто и стрелял в полицейских: на Ривненщине задержали дезертира. Фото и видео

В Ривненской области правоохранители задержали дезертира. 49-летний мужчина сбежал из части на украденном авто и скрывался от следствия.

Видео дня

Когда полицейские прибыли к дому, где находился дезертир, он открыл по ним огонь из окна. Подробности сообщили в полиции Ривненской области.

Что известно

В полиции Ровенской области рассказали подробности задержания 49-летнего дезертира, который не только сбежал из части, но и устроил стрельбу по полицейским, которые обнаружили его "пристанище".

В СЗЧ дезертир ушел, "прихватив" с собой чужой автомобиль.

"30 января в полицию обратился 30-летний военный, который сообщил, что неизвестный завладел его автомобилем Fiat Doblo, который был припаркован на территории полигона. Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 УК Украины, а оперативники начали поиски транспортного средства и злоумышленника. В тот же день полицейские обнаружили краденое авто недалеко от поселка Клевань Ривненского района", – рассказали правоохранители о первом этапе дела.

А уже в феврале сотрудники уголовного розыска ОП № 2 (г. Костополь) совместно с коллегами Главного управления установили личность, причастную к преступлению: это был 49-летний житель этого же населенного пункта, которого мобилизовали в январе 2026 года.

"14 февраля, около 06:40, следственно-оперативная группа при силовой поддержке роты полиции особого назначения прибыла в его квартиру. Однако мужчина из окна дома начал стрелять в сторону полицейских. Спецназовцы окружили жилье и начали с мужчиной переговоры. После очереди выстрелов злоумышленник вышел из дома с поднятыми руками: его задержали. Никто не пострадал", – указано в сообщении полиции региона.

В доме дезертира правоохранители провели обыск, во время которого обнаружили и изъяли пистолет, автоматическое оружие, три пневматические винтовки, штык-нож, 29 холостых патронов, 7 гильз, трубку для курения и фольгу с наслоением психотропного вещества.

"Фигуранту сообщили о подозрении и задержали в процессуальном порядке: он находится в изоляторе временного содержания. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура", – резюмировали в полиции Ровенской области.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ задержала дезертира и его сообщницу, которые готовили бомбы для терактов на Днепропетровщине. 27-летний житель Покровского района Донецкой области и его 34-летняя сожительница попали в поле зрения российских спецслужб, когда искали в сети "легких денег".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!