Ударят морозы: Диденко рассказала, когда в Украину ворвется похолодание. Карта

В среду, 17 декабря, и в ближайшие дни в Украине будет сохраняться довольно комфортная, как для зимы, погода. Только с 26 декабря к нам ворвется похолодание в виде снижения температуры воздуха до преимущественно минусовых отметок.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Однако она отметила, что похолодание не будет достаточно значительным.

Какая погода будет преобладать в Украине

По словам метеоролога, над югом Европы удерживается мощный антициклон, влияние которого из-за повышенного атмосферного давления распространяется и на территорию Украины. Именно поэтому сегодня, 17 декабря, в большинстве регионов сохранится облачная погода без существенных осадков.

Только в западных областях возможны солнечные прояснения. Температурный фон будет оставаться относительно мягким: днем прогнозируется +2 – +5 градусов, в западных и южных регионах +4 – +10, тогда как на юге Запорожской области ожидается +2 – +4 градуса.

Ветер преимущественно южный, умеренный, местами с порывами. В утренние и вечерние часы возможны туманы.

В Киеве в среду существенных изменений в погодных условиях не предвидится – будет без осадков, с периодически порывистым южным ветром. Ночью температура составит около +2 градусов, днем воздух прогреется до +5.

"Такая сравнительно теплая погода еще продлится, можно чрезмерно не одеваться, а вот ближайшее похолодание до преобладающих "минусов" и ночью, и днем вероятно с 26-го декабря", – рассказала Диденко.

Она добавила, что и "это ориентировочное похолодание с 26-го декабря не будет убедительным. Зима нас любит".

Напомним, в Укргидрометцентре считают, что эта зима может быть на 1,5– 2 градуса теплее нормы. Впрочем, возможны кратковременные периоды относительно сильных, до -18 градусов, морозов.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье в декабре начали цвести деревья. В частности, в Мукачево расцвела "безумная" сакура, или японская вишня. Одинокими бутонами цветов на ветвях могут любоваться местные жители.

