Ударение меняет все: чем отличаются украинские слова Адресний и адрЕсний

Слова, которые одинаково пишутся, но при произношении имеют разное ударение, называются омографами. В таких словах могут совершать ошибки даже опытные говорящие. Именно поэтому важно на столь сложные случаи обращать дополнительное внимание и запоминать их отдельно.

Эксперты телеграммканала "Correctarium — Українська мова" привели пример омографа – это слова а́дресний и адре́сний. Как видим, они пишутся действительно идентично, но одно имеет ударение на первом слоге, а другое – на втором. Различаются они и в значении. Ключ к пониманию этих прилагательных кроется в значении имен существительных, от которых они образованы.

А́дресний

Основой слова является существительное "а́дрес", то есть приветствие по случаю какого-то выдающегося события, в основном юбилея. Итак, прилагательное "а́дресний" означает "поздравительный". Примеры употребления:

адресний лист;

адресне звернення.

Адре́сний

Это прилагательное происходит от слова "адреса" — обозначение чьего-либо места жительства или пребывания. Соответственно, "адре́сний" — это обозначающий данное местонахождение. Вот несколько примеров употребления:

адресний реєстр;

адресне бюро.

Это же слово нужно употреблять, когда речь идет о чем-то, предназначенном для определенной категории кого-либо чего-либо. Например именно с ударением на второй слог нужно употреблять это прилагательное в словосочетании "адресна допомога".

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