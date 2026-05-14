Удар РФ по Киеву: Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим

В ночь на 14 мая Россия осуществила одну из самых массированных атак на Киев, атаковав столицу десятками шахедов и крылатыми и баллистическими ракетами. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь взрослым и детям, пострадавшим в результате вражеской атаки, в том числе:

– лечение;

– реабилитацию.

Если вам или вашим близким нужна помощь после обстрела, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию: 0 800 509 001 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00).