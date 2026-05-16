Удачный день для отдыха и встреч: что прогнозируют звезды на 16 мая

Суббота, 16 мая, пройдет под влиянием Новолуния в Тельце, которое будет способствовать отдыху, спокойствию и приятному общению. Астрологи советуют посвятить день заботе о себе, встречам с друзьями и занятиям, которые приносят удовольствие.

Меркурий в этот день будет способствовать свиданиям, неожиданным знакомствам и хорошему настроению, пишут в Vogue. В то же время стоит быть осторожными с покупками – эмоциональный шопинг может оказаться неудачным. Лучше всего тратить деньги только на действительно нужные вещи.

Овен

Овнов ждет легкий и активный день. Венера подарит хорошее настроение и желание больше времени проводить с людьми. Друзья могут неожиданно позвать на встречу или вечеринку, от которой будет трудно отказаться. Также день благоприятен для хобби и новых знакомств.

Телец

Для Тельцов суббота будет насыщенной и приятной. Новолуние в вашем знаке поможет лучше понимать других и легко находить общий язык. День подходит для отдыха, творчества и встреч с людьми, которых вы давно не видели. Возможны приятные сюрпризы.

Близнецы

Близнецам стоит уменьшить нагрузки и не переутомляться. Астрологи советуют избегать токсичных разговоров и больше времени уделить себе. День будет удачным для художественных событий, концертов или спектаклей. В любви также возможны приятные моменты.

Рак

Ракам суббота принесет долгожданное ощущение спокойствия. Утро подойдет для домашних дел и небольших покупок, а ближе к вечеру захочется больше общения и развлечений. День благоприятен для встреч с друзьями и романтических знакомств.

Лев

Львам придется сначала завершить бытовые дела, а уже потом переходить к отдыху. Несмотря на это, день сложится удачно. Ваши идеи могут привлечь внимание других, а хорошее настроение поможет избежать конфликтов и провести субботу максимально приятно.

Дева

Девы почувствуют прилив энергии и желание быть активными. Прогулки, спорт или йога помогут улучшить самочувствие. Также день подходит для поездок и новых знакомств. Одиноким представителям знака стоит быть смелее в общении.

Весы

Весы постараются все организовать и быстро разобраться с делами. В то же время не стоит брать на себя слишком много обязанностей, ведь близкие могут не поддержать такого темпа. Уже ближе к вечеру настроение изменится, а встреча или вечеринка пройдут успешно.

Скорпион

Скорпионам захочется покоя и отдыха, однако кто-то может обратиться за помощью. Астрологи советуют не спешить с решениями и внимательно оценивать ситуацию. Интуиция в этот день будет особенно сильной и поможет избежать ошибок.

Стрелец

Стрельцам стоит дать себе время на восстановление. Переутомление и спешка могут влиять на настроение, поэтому лучшим решением станет отдых и смена обстановки. День благоприятен для культурных событий, творчества и новых знакомств.

Козерог

Козероги будут в центре внимания. Близкие люди чаще будут обращаться к вам за советом или поддержкой. День благоприятен для дружеских встреч, романтики и ухода за собой. Одинокие представители знака могут завести интересные знакомства.

Водолей

Водолеям стоит избегать перегрузок и шумных компаний. Новолуние не способствует рискованным решениям или дальним поездкам. Зато спокойное общение с друзьями поможет разобраться в важных вопросах и найти правильное решение.

Рыбы

Рыбам день принесет спокойное настроение и желание больше мечтать. Астрологи советуют посвятить время себе, а не спешить с покупками или делами. После обеда возможны приятные встречи и прогулки. В то же время не стоит давать обещаний, которые будет сложно выполнить.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

