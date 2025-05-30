"Убить тирана": что известно о книге, которую Зеленский купил на "Книжном Арсенале" накануне переговоров в Стамбуле

Во время посещения "Книжного Арсенала" 30 мая президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приобрел книгу Альдо Андреа Касси "Убить тирана. История тираноборства от Цезаря до Каддафи". Это сразу привлекло внимание, особенно на фоне новых украинско-российских переговоров, которые должны состояться в Стамбуле 2 июня.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, о чем книга, которую супруги Зеленские добавили в свою домашнюю библиотеку. Работа вышла на украинском языке в издательстве Анетты Антоненко совместно с "Ника-Центром", перевод осуществила Анна Залевская.

"Убить тирана. История тираноборства от Цезаря до Каддафи" - научно-популярный труд, написанный итальянским юристом Альдо Андреа Касси. Автор преподает юридическую антропологию и историю права в университете Брешии и специализируется на западной политической философии, истории тирании, истории Италии и западной цивилизации.

Книга прослеживает отношение к тиранам в разные исторические эпохи - от античности до XXI века. Особое внимание уделено моральному, политическому и юридическому обоснованию возможности уничтожения тирана.

"Начиная с Древней Греции, западная политико-правовая традиция задумывалась над обстоятельствами, которые делают возможным убийство тирана на законных основаниях. Каждая эпоха вносила свой вклад в этот вопрос путем страстных дебатов, жаркой полемики, взрывоопасных (и не только в переносном смысле) событий", – говорится в аннотации к книге.

Альдо Андреа Касси анализирует тему тирании и тираноборства от античности до 2021 года, в частности он исследует, как общества оправдывали или осуждали убийства тиранов.

В финальной части книги упоминаются нынешние политические лидеры, которых в мире называют тиранами. Среди них – российский диктатор Владимир Путин, китайский лидер Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Касси исследует, как различные культуры и правовые системы оправдывали или осуждали насильственное устранение деспотических правителей. В тексте использованы идеи таких мыслителей, как Аристотель, Геродот, Николло Макиавелли, Бенедикт Спиноза, Томас Гоббс, Мартин Лютер, Жан-Жак Руссо, а также украинского публициста, историка и философа Михаила Драгоманова, в частности его труд "Тираноубийство в России и действия в Западной Европе" (1881 год).

По отзывам на Goodreads, это скорее академическое исследование, чем популярное чтиво. Его средняя оценка пока составляет 3,33 из 5. Читатели отмечают основательный анализ исторических источников, а также точные параллели между прошлым и настоящим.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства с женой Еленой Зеленской купил на фестивале книги украинских и иностранных авторов. Среди них не только "Убить тирана", но и "Присмерк империи. Российско-украинская война глазами историка" Сергея Плохия, "Лирика Мариупольских бомбоубежищ" Оксаны Стоминой, "От папы к сыну. Разговоры о рискованном деле воспитания" Франко Нембрини и другие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!