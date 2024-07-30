Михаил Жванецкий не был самым плохим человеком в этом мире. Его любили и до сих пор любят многие.

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Но может ли быть в Украине улица имени кавалера ордена за заслуги перед Отечеством? На мой взгляд, ответ очевиден – нет, не может. Потому что отечество – московское. И орден тот Жванецкий получил из рук путина и не побрезговал им.

Когда улицу в Одессе называют в честь тех, кто ее защищает от оккупантов, вместо того, кто оккупантов развлекал – это не просто нормально, это максимально правильно.

У Жванецкого был выбор: брать орден с рук путина или нет. А у людей, убитых московитами, выбора не было. Единственный способ выжить для нас – вооруженное сопротивление. Так кого увековечить в названиях улиц, если не ВСУ?