В Житомире попрощались с 4-летней девочкой, которую убила Россия. Фото

В Житомире состоялась церемония прощания с четырехлетней Кристиной Соловьевой, которая погибла в результате российского обстрела города 23 декабря. Маленькую девочку пришли провести в последний путь родные, близкие, горожане и представители власти.

Об этом сообщает Суспільне Новини. Прощание с Кристиной Соловьевой состоялось в Житомире 26 декабря.

Люди несли цветы и игрушки, зажигали лампадки и не сдерживали слез, почтив память ребенка, жизнь которого оборвалась из-за российской агрессии. Девочка погибла в результате ракетного обстрела Житомира, который российские войска осуществили 23 декабря. Удар пришелся на гражданскую инфраструктуру города. Взрыв унес жизнь ребенка и вызвал разрушение жилых домов.

Кристина стала еще одной жертвой войны России против Украины, которая уносит жизни мирных жителей, в том числе детей. Горожане во время прощания отмечали, что память о погибшей девочке навсегда останется болезненным напоминанием о цене, которую Украина платит за свободу.

Правоохранительные органы продолжают фиксировать военные преступления России против гражданского населения, а украинская сторона подчеркивает: каждый такой удар является сознательным нарушением международного гуманитарного права.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в пятницу, 26 декабря, российские террористы атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Взрывы прогремели в пригороде и в самом Харькове, на месте "прилетов" возник пожар. В результате удара есть погибшие и раненые.

Россияне нанесли удар по Шевченковскому району города. Также повреждены многоквартирные и частные дома, которые находятся рядом с местом удара. По словам Терехова, пока известно о двух погибших и четырех раненых, один из них в тяжелом состоянии.

