У Зеленского ответили, планируют ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на очередную волну информации о якобы снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Советник главы государства заверил, что этот вопрос на сегодняшний день не рассматривается.

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Таким образом, мобилизация граждан продолжается с 25-летнего возраста. Об этом в соцсети Х заявил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

По его словам, мобилизационный возраст до 18 лет в Украине не планируют снижать. Стоит отметить, что заявление Литвина прозвучало на фоне растущей в соцсетях паники из-за якобы намерения снизить порог мобилизации, чтобы на военную службу можно было призывать военнообязанных украинцев, достигших 18-летнего возраста.

"Никто не готовит ни одну мобилизацию 18-летних", – заявил Литвин.

Напомним, спикер оперативного командования ВСУ "Запад" Олег Домбровский заявил, что снижать мобилизационный возраст в Украине нет ни политического, ни сугубо практического смысла.

Ранее сообщалось, что в Генеральном штабе ВСУ также не рассматривают понижения мобилизационного возраста в Украине, подобных инициатив в ведомстве не проявляли. В свою очередь, готовятся мотивационные контракты для граждан 18-25 лет.

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