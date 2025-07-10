У врага ничего не получится, потому что настоящие украинские журналисты умеют держать удар: в соцсетях отреагировали на обстрел 5 канала

В Киеве в результате российского массированного удара в ночь на 10 июля поврежден офис 5 канала. Несмотря на значительные повреждения студии, канал уже возобновил свое вещание в эфире. Украинцы в соцсетях поддерживают "5 канал" и требуют вернуть цифровой эфир для незаконно отключенных телеканалов.

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На обстрел украинского СМИ отреагировали военные, депутаты, коллеги-журналисты.

"5 канал подвергся разрушениям в результате прилетов, сегодня ночью. До этого дом директора 5 канала Владимир Мжельский был полностью разрушен прилетами российских ракет. До этого власть безосновательно выключила из общенационального эфира 5 канал. Несмотря на безумные испытания, которые сейчас проходит коллектив 5 канала, он продолжает свою работу! Спасибо Вам за это!", – пишет офицер ВСУ, депутат Киевсовета Александр Погребиский.

На разрушение врагом офиса 5 канала отреагировал также ведущий и журналист Виталий Портников.

"В студии "5 канала" до начала большой войны записывалась моя программа "Политклуб" и наша с Марией Гурской программа "Субботний политклуб", которые выходили в эфире Еспресо: коллеги помогали сохранять надлежащий уровень политической дискуссии в ситуации, когда большая часть общества потеряла способность к критическому мышлению и верила, что экзистенциальные проблемы страны и украинского народа решится просто если не обращать на них внимания. А я гордился тем, что веду эфиры из студии канала Оранжевой Революции. Когда наши предупреждения стали реальностью, "5 канал" вместе с "Эспрессо" и "Прямым" отключили от цифрового вещания, хотя и это, как видим, не способствует решению экзистенциальных проблем страны, зато продолжает способствовать обесцениванию навыков к критическому мышлению. А там, где нет критического мышления – там паника и крах. И мы с коллегами десятилетиями просто строим плотину, чтобы не прорвало. Теперь помешать работе коллег решил враг. Но и у него ничего не получится. Потому что настоящие украинские журналисты умеют держать удар. Наша плотина выдержит", – отмечает Портников.

Народный депутат Ирина Геращенко призвала украинскую власть вернуть цифровой эфир трем телеканалам, незаконно отключенным в 2022 году: "во время массированной атаки на Киев пострадала редакция "5 канал". Только что говорила с коллегами, коллектив работает над восстановлением вещания, убирают стекла и разбитую мебель, ремонтируют технику. Слава Богу, все живы. Но в Киеве есть погибшие и раненые. Самые искренние соболезнования всем пострадавшим от сегодняшней атаки семьям и коллективам. Россия в ее нынешнем виде не имеет права на существование. Обращаюсь к украинской власти – пришло время вернуть выброшенные из системы цифрового вещания украинские телеканалы, по которым лупит враг".

К тому же ситуацию прокомментировал пятый президент Петр Порошенко в Facebook. Он отметил, что "5 канал" был, есть и будет.

"Я бывал там не раз. А сегодня ночью — ее разрушил вражеский удар (студию 5 канала – ред.). В одну точку – с часу до четырех утра летело все: баллистическая ракета и более тридцати шахедов. Россияне попали в здание пятерки, уничтожили часть оборудования. Но, к счастью, коллектив не пострадал. Хотя дежурная группа в это время была на месте и выдавала ночной эфир, но они вовремя ушли в убежище. Этим массированным ударом Россия признала заслуги канала в информационной войне против агрессора. И, к сожалению, это второй мощный удар по каналу за время вторжения. Как ни прискорбно, первый удар по нему нанесла украинская власть, когда весной 2022 года сначала не допустила к телемарафону, а затем незаконно исключила из эфира. Но канал был, есть и будет!", – написал Порошенко.