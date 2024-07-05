У УПЦ МП нет правовых оснований находиться на территории Елецкого монастыря – апелляционный суд

Северный апелляционный хозяйственный суд вынес решение о том, что управление Черниговской епархии УПЦ МП не имеет правовых оснований находиться на территории Елецкого монастыря. Суд согласился с позицией Министерства и заповедника "Чернигов Древний".

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Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины. Так, Северный апелляционный хозяйственный суд 4 июля 2024 удовлетворил иск Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" и отменил решение хозяйственного суда Черниговской области от 15 января 2024 года.

"Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 4 июля 2024 года иск Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" был полностью удовлетворен. Суд отменил решение хозяйственного суда Черниговской области от 15 января 2024 года по делу, где Заповедник судился с Управлением возвращение имущества и устранение препятствий в его пользовании из-за выселения (речь идет о комплексе сооружений Елецкого монастыря)", – говорится в сообщении.

По этому делу на стороне Заповедника выступало Министерство культуры и информационной политики Украины, а на стороне Управления епархии УПЦ – Свято-Успенский Елецкий женский монастырь Черниговской епархии УПЦ.

"Таким образом суд подтвердил, что Управление Черниговской епархии УПЦ не имеет правовых оснований находиться на территории Елецкого монастыря", – отметили в МКИП.

Напомним, в прошлом году Хозяйственный суд Черниговской области признал, что Украинская православная церковь московского патриархата с 2021 года незаконно пользуется имуществом Елецкого монастыря в Чернигове. О таком решении суд объявил 26 октября.