У украинцев за рубежом появилась возможность для подачи заявлений в RD4U о моральном ущербе

Несколько миллионов украинских беженцев, которые были вынуждены выехать за границу из-за полномасштабного вторжения, отныне могут подавать заявления в международный Реестр убытков. Речь идет о моральном ущербе, который семья или гражданин понесли от вынужденного перемещения. Размеры компенсации для заявлений в этой категории будут определены, когда начнет работать Компенсационная комиссия.

Об этом сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства нардеп Елена Шуляк.

По ее словам, по состоянию на декабрь 2025 года, по разным оценкам, в мире было зафиксировано 5,86 млн беженцев из Украины, из них примерно 5,3 млн – в Европе. С 23 февраля 2026-го года они имеют возможность подавать в международный Реестр убытков (RD4U) заявления о моральном ущербе от вынужденного перемещения за пределы Украины. Речь идет о категории A1.2, которая является продолжением ранее открытой категории A1.1 – Вынужденное внутреннее перемещение. Вынужденно перемещенными за пределы Украины, пояснила Шуляк, будут считаться лица, которым была предоставлена защита или убежище в другом государстве из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

"Заявления в этой категории касаются непосредственно факта вынужденного перемещения за пределы Украины как формы вреда, причиненного агрессией. То есть речь идет исключительно о моральном ущербе. Заявления, связанные с материальными последствиями такого перемещения, в частности потерей оплачиваемой работы, жилья или другими экономическими потерями, а также депортацией детей и взрослых – подаются в других соответствующих категориях реестра", – объяснила Шуляк.

Нардеп также добавила, что с учетом новой категории A1.2 в RD4U уже открыли треть всех запланированных. В частности, в Реестр уже можно вносить заявления в таких нематериальных категориях, как вынужденное внутреннее перемещение, серьезные телесные повреждения, сексуальное насилие, смерть близкого члена семьи, исчезновение без вести близкого члена семьи, пытки, принудительный труд или служба, депортация детей и взрослых и тому подобное.

Кроме этого, отметила Шуляк, речь идет и о возможности подаваться в категориях материального ущерба, таких как, в частности, повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества, потеря доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях и тому подобное. В ближайшее время будет открыт для подачи ряд других категорий заявлений, в частности для государства и юридических лиц.

"Во всех предыдущих категориях украинцы подали уже более 115 тыс. заявлений и более 30 тыс. уже было рассмотрено и внесено в Реестр его Советом. Однако можно ожидать, что после открытия новой категории количество заявлений стремительно возрастет, поскольку речь идет о миллионах граждан, которые являются потенциальными заявителями", – отметила Шуляк.

Размеры компенсаций для таких пострадавших украинцев вскоре определит специальная комиссия – Компенсационная, которая сейчас находится в процессе создания. Первые выплаты ожидают после создания специального компенсационного фонда.