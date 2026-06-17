У них есть настоящий ангел-хранитель: люди, родившиеся в эти месяцы, находятся под защитой

Независимо от того, обращаетесь ли вы мысленно к умершим родным, чтобы поддержать свое эмоциональное благополучие, или просите Вселенную позаботиться о вас, когда делаете рискованный шаг, поиск защиты в духовном мире – — это глубоко личный опыт.

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Вы всегда можете отточить свои интуитивные способности и попросить усиленного чувства безопасности у духовных наставников или ангелов-хранителей. Но есть люди, которые, кажется, особенно защищены, находятся под опекой и руководятся потусторонними силами, пишет OBOZ.UA.

Февраль

Эти люди родились, когда Солнце находилось либо в Водолее, ориентированном на будущее, эксцентричном, любящем сообщество Водолее, либо в эмпатичных, экстрасенсорных и даже немного склонных к эскапизму Рыбах. Независимо от того, происходят ли они из инновационного, научного Водолея или из поэтического, духовно наполненного, эти души посвящены исцелению человечества и своих ближних, поэтому логично, что они относятся к тем, кто обладает особой защитой от духовных проводников, которые также хотят, чтобы торжествовало общее благо.

Июнь

Те, кто появился на свет, когда солнце проходило через шумных, общительных Близнецов или эмоционально умных, заботливых Раков, хотят воспринимать и делиться информацией, которая питает их близких. Они невероятно щедры, сентиментальны и руководствуются своим разумом и сердцем. Поскольку у них такая значимая связь с семьей, духовные наставники, вероятно, из их рода, заботятся о них, помогая им вести их по жизни с большой дозой интуиции, безопасности и даже немного везения.

Сентябрь

Независимо от того, родились ли они, когда Солнце находилось в интуитивной, чувствительной, ориентированной на служение Деве или в дипломатичных, стремящихся к равновесию и создающих красоту Весах, люди, рожденные в сентябре, глубоко заинтересованы в поддержании благополучия других и наполнении пространства, в которое они входят, большим спокойствием. Тем не менее, они принадлежат к тем, кто находится под защитой духовных наставников, стремящихся поддержать бескорыстные дары сентябрьских детей. Те, кто родился в сентябре, могут работать с эфемерной энергией, ведя дневник или направляя свои масштабные видения в художественное русло, такое как танцы, живопись, рукоделие или актерское мастерство.

Ноябрь

Независимо от того, родились ли они под знаком таинственного, решительного Скорпиона или прямолинейного, шумного Стрельца, люди, родившиеся, когда Солнце находилось в этих знаках, безоговорочно глубоко чувствуют все и делятся тем, что у них на уме. Стремясь быть честными и полностью способными раскрыть свою внутреннюю силу, они действительно вдохновляют других и, возможно, даже рождены для лидерства. Тем не менее, ангелы-хранители быстро поддерживают рожденных в ноябре, поскольку они не только стремятся к знаниям для себя, но и хотят поделиться своей мудростью и опытом с другими, чтобы помочь улучшить мир.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор: верить в предсказания или нет.

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