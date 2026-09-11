У фикуса постоянно опадают листья: в чем проблема и как это исправить

Фикус может удивить вас, если внезапно начнёт терять листья, несмотря на регулярный уход. В такой ситуации первым порывом часто является попытка взять лейку, но это не всегда хорошая идея.

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Проблема может быть вызвана одной из нескольких ошибок, которые легко допустить при ежедневном уходе. Узнайте, что приводит к потере листьев у растения и как его спасти, пишет OBOZ.UA.

Вопреки распространенному мнению, фикусы обычно не гибнут от недостатка воды. Наоборот, опадение листьев часто является результатом чрезмерного полива. Важно помнить, что ключом к успеху в выращивании этого растения является правильное количество воды.

Почва фикуса должна всегда оставаться слегка влажной, но никогда не допускайте её переувлажнения и уплотнения. Избыток воды ограничивает доступ корней к кислороду, мешая им должным образом поглощать питательные вещества и воду. В результате фикус начинает слабеть, а его листья могут желтеть, вянуть и постепенно опадать.

По этой причине лучше всего поливать растение регулярно, каждые несколько дней, регулируя количество воды в зависимости от того, насколько сухая почва в горшке. Помните, что фикусы нужно выращивать в контейнерах с дренажными отверстиями, чтобы лишняя вода могла стекать.

Также хорошей идеей будет регулярно опрыскивать растение, особенно в отопительный сезон, чтобы поддерживать здоровый микроклимат.

Опадение листьев также может быть вызвано резким изменением условий. Фикусы плохо реагируют на частые перемещения горшков, сквозняки и резкие перепады температуры. Если растение стоит возле открывающегося окна, балконной двери или радиатора, стоит найти более уютное место.

Освещение также важно. Фикусам нужно светлое место, но резкие прямые солнечные лучи могут обжечь листья. В то же время, если растение получает слишком мало света, его рост замедляется, а листья могут постепенно желтеть и опадать.

Также стоит следить за вредителями. Паутинный клещ, щитовка и мучнистый червец могут ослабить фикус и привести к порче его листьев. Мелкие пятна, липкая поверхность листьев, тонкая паутина или белый налет должны вызвать беспокойство. В таких случаях растение следует тщательно осмотреть и, при необходимости, обработать соответствующими пестицидами.

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