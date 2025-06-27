Тысяча FPV-дронов, экскаваторы и РЭБы: военные на фронте получат новую помощь от Порошенко

Военные на одном из самых горячих направлений получат экскаваторы, командно-штабные комплексы, квадроциклы, FPV-дроны различных модификаций, РЭБы, Мавики, детекторы дронов и другое оборудование. Стоимость этой партии техники – 40 миллионов гривен.

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Все это защитникам Украины передаст лично лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Мы все ближе к отметке 150 поездок на фронт. На этот раз с грузом будем 141 раз", – отметил Порошенко.

"Везем ребятам много интересного: экскаваторы для строительства укреплений, командно-штабные комплексы, штурмовые и эвакуационные квадроциклы, 1000 FPV-дронов различных модификаций, РЭБы для сохранения жизней, дефицитные пока разведывательные Mavic, "Ванильные конфеты" для выявления вражеских дронов, Stalink, чтобы всегда была связь, электронику", – рассказал Порошенко.

"Это крутая командно-штабная машина, которую мы производим для Вооруженных Сил. Эти штабные машины идут в бригады Сухопутных войск, в бригады ДШВ, морской пехоты. Они с кондиционером, холодильником, подставками для оружия. А самое главное – в соседнем отдельном контейнере есть еще спальные места. Есть все условия для того, чтобы в поле управления войсками проводилось очень эффективно – со Старлинком, с генератором, со всеми необходимыми вещами", – показал Порошенко технику.

"Это крутая командно-штабная машина, которую мы производим для Вооруженных Сил. Эти штабные машины идут в бригады Сухопутных войск, в бригады ДШВ, морской пехоты. Они с кондиционером, холодильником, подставками для оружия. А самое главное – в соседнем отдельном контейнере есть еще спальные места. Есть все условия для того, чтобы в поле управления войсками проводилось очень эффективно – со Старлинком, с генератором, со всеми необходимыми вещами", – показал Порошенко технику.

"На следующей неделе Верховная Рада будет голосовать не только за кадровые изменения в правительстве, но и за изменения в бюджет. Главное, что необходимо сделать, чтобы спасти государство, – перевести украинскую экономику на военные рельсы и увеличить производственные мощности украинского оборонного сектора", – отмечает Петр Порошенко.