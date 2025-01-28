Тысяча долларов за фиктивную повестку: в Одесской области 24-летнего военнослужащего ТЦК разоблачили на взяточничестве. Фото

В Одесской области задержан 24-летний военнослужащий одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Мужчина требовал деньги за выдачу фиктивных повесток, которые позволяли призывникам передвигаться по территории Украины без помех.

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Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. "Обнаружили и прекратили противоправную деятельность военнослужащего одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки следователи следственного управления ГУНП в Одесской области совместно с сотрудниками управления стратегических расследований в Одесской области ГСР НПУ при содействии Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки", – говорится в сообщении.

По информации следствия, военный требовал 1000 долларов за оформление повестки со сроком действия шесть дней. Этот документ разрешал владельцу избегать мобилизации в течение указанного времени. Впоследствии он повысил цену еще на 2000 гривен. Также злоумышленник предлагал "обновлять" такие повестки за аналогичную плату по истечении их срока действия.

Правоохранители задокументировали передачу всей суммы взятки. Фигуранта задержали с поличным, когда он передавал документ клиенту.

В ходе обысков была изъята часть полученных денег, мобильный телефон подозреваемого, повестка, выписанная на клиента, и другие вещи, важные для следствия.

Военнослужащий уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом с использованием своего положения. За это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности на три года.

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен.

24 января стало известно о том, что сотрудники Госпогранслужбы спасли жизнь очередному украинцу, пытавшемуся незаконно пересечь государственную границу. Мужчина решил добраться до Румынии через горы, однако перейти их так и не смог: просящего о помощи нарушителя искали более 7 часов.

Напомним, на днях сообщалось, что пограничники разоблачили еще одну схему по пересечению границы. Трое жителей Закарпатья помогали бежать из страны мужчинам призывного возраста. Точно известно, что, по крайней мере, из одного из "клиентов" за свои "услуги" они взяли 8 тыс. долларов.

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