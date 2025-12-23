'Ты уже никогда не будешь одиноким': звезда 'Ты – космос' Владимир Кравчук призвал украинцев брать животных из приютов

UAnimals презентовали социальный проект об адопции "Ты – космос для животных", в котором актер и военнослужащий Владимир Кравчук призывает брать животных из приютов. UAnimals стремится, чтобы ежегодно этот процент рос и больше животных находили свой дом и своих людей.

"Представляешь, ты можешь быть целой вселенной. Для кого-то будет счастьем просто устроиться рядом, выйти на совместную прогулку или прижаться носом к твоему плечу. Вечером играть вместе в парке, а потом вместе ждать отбоя тревоги. Нужно только приютить животное из приюта. И ты уже никогда не будешь одиноким", – говорит в ролике Владимир Кравчук, который в 2025 году сыграл в научно-фантастической драме Павла Острикова "Ты – космос".

"Команда UAnimals смотрела киноленту "Ты – космос" со сплошным восторгом. Фильм поразил нас и вдохновил на эту инициативу и очевидное и одновременно важное сообщение: в глазах спасенных животных люди становятся целой вселенной, а они для нас – отдельными планетами. Согласно статистике UAnimals и агентства Fama 44% украинцев и украинок готовы приютить животное с улицы, а 38% людей готовы взять кота или собаку из приюта. Когда-то моя семья взяла из приюта нашего пса Ганди, и теперь я уверенно могу сказать, что мы для него вселенная, а он для нас самая прекрасная хвостатая планета", – говорит основатель UAnimals Александр Тодорчук.

С начала полномасштабного вторжения UAnimals сконцентрировали все силы на спасении животных от войны. С 2022 года команде удалось эвакуировать из прифронтовых областей более 9 000 домашних, домашних и диких животных.

Помочь UAnimals спасать жизни можно благодаря подписке на ежемесячное пожертвование.

Берите животных из приютов. Для них вы – целый космос!