Тяжелая потеря: под Покровском погиб Герой из Закарпатья. Фото

К сожалению, Украина все еще теряет на войне с российскими захватчиками своих лучших сыновей. Так, на фронте погиб еще один защитник из Закарпатья, воин Евгений Гнатюк. Мужчине было всего 35 лет.

Защитник погиб на Покровском направлении, во время выполнения боевого задания. Печальную весть о потере принесла власть Баранинской громады.

Что известно о Герое

Евгений Гнатюк был жителем местного села Барвинок. Он служил младшим сержантом, также стрелком-зенитником 3-го зенитного ракетного взвода зенитной ракетной батареи зенитного ракетного дивизиона воинской части А4056.

Сейчас указанная ВЧ приписана к 68-й отдельной егерской бригаде, которая воюет на Донецком направлении в районе Покровска/Лисовки.

Евгений погиб 4 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новоалександровка Покровского района.

"Евгений Леонидович отдал свою жизнь, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Его подвиг навсегда останется в памяти общества. Выражаем искренние соболезнования семье, близким и собратьям погибшего Защитника", – отметили в Баранинской громаде.

OBOZ.UA также склоняет головы в скорби и разделяет боль тяжелой утраты – светлая и вечная память еще одному Герою!

Герои Украины

Также на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Алексей Голендухин. Жизнь этого мужественного защитника Украины оборвалась 10 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 15 ноября во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Петр Канарский. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

