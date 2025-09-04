УкраїнськаУКР
Творожные хачапури с помидорами и тертым сыром для перекуса: рецепт привычного блюда по-новому

Ирина Мельниченко
1 минута
Рецепт блюда

Лучшее блюдо для сытного перекуса – хачапури. Готовить их можно из дрожжевого, а также творожного теста, так будет еще проще и вкуснее.

Домашние хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких и вкусных хачапури на творожном тесте и с твердым сыром.

Ингредиенты:

  • 360 г творога
  • 2 яйца
  • 80 г твердого сыра
  • 50 г муки
  • 5 г разрыхлителя
  • 1/3 ч. л. соли
  • помидоры/зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте творог с белком, мукой и разрыхлителем, солью.

Сырное тесто

2. На пергаменте сформируйте хачапури, выложите сверху помидоры.

Приготовление блюда

3. Запекайте при 180С 30 минут и за 5 минут до окончания добавьте твердый сыр и желток.

Готовые хачапури

