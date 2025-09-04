Творожные хачапури с помидорами и тертым сыром для перекуса: рецепт привычного блюда по-новому

Лучшее блюдо для сытного перекуса – хачапури. Готовить их можно из дрожжевого, а также творожного теста, так будет еще проще и вкуснее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких и вкусных хачапури на творожном тесте и с твердым сыром.

Ингредиенты:

360 г творога

2 яйца

80 г твердого сыра

50 г муки

5 г разрыхлителя

1/3 ч. л. соли

помидоры/зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте творог с белком, мукой и разрыхлителем, солью.

2. На пергаменте сформируйте хачапури, выложите сверху помидоры.

3. Запекайте при 180С 30 минут и за 5 минут до окончания добавьте твердый сыр и желток.

