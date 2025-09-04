Видео дня
Творожные хачапури с помидорами и тертым сыром для перекуса: рецепт привычного блюда по-новому
Лучшее блюдо для сытного перекуса – хачапури. Готовить их можно из дрожжевого, а также творожного теста, так будет еще проще и вкуснее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких и вкусных хачапури на творожном тесте и с твердым сыром.
Ингредиенты:
- 360 г творога
- 2 яйца
- 80 г твердого сыра
- 50 г муки
- 5 г разрыхлителя
- 1/3 ч. л. соли
- помидоры/зелень по вкусу
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте творог с белком, мукой и разрыхлителем, солью.
2. На пергаменте сформируйте хачапури, выложите сверху помидоры.
3. Запекайте при 180С 30 минут и за 5 минут до окончания добавьте твердый сыр и желток.
