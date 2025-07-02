"Твой папа едет домой": эмоциональная реакция семьи пограничника на освобождение его из российского плена. Видео
После длительной разлуки семья украинского пограничника Михаила наконец получила долгожданную радостную новость – его освободили из плена. Когда жена узнала об этом, она не сдержала слез, искренне плакал и сын нашего защитника.
Щемящие эмоции зафиксированы на видео, которое опубликовала ГПСУ. Этот момент стал настоящим спасением от боли и тревог, сопровождавших их дни.
Михаил вспоминает, как война началась, и как его маленький сын, пятилетний мальчик, тяжело воспринимал реальность.
"Я приходил к жене в Старобельск, а сын бегал возле меня и говорил: "Папа, я ненавижу твою работу". Тогда у меня пошли слезы. Как объяснить ребенку, что началась война?" – говорит он.
Возвращение Михаила домой было полно эмоций. Родственники собрались, чтобы встретить его – мама, братья, сестры, много близких и друзей. Маленький Тимофей, сын Михаила, сначала не узнал отца и долго не мог понять, что папа действительно вернулся.
Три года и один месяц в плену – это долгий период, который трудно представить. Теперь же семья снова вместе.
Как сообщал OBOZ.UA, более 90% украинских военнопленных, вернувшихся из плена РФ, пострадали от пыток российских извергов. Эта цифра демонстрирует страшные масштабы преступлений, которые совершают россияне в своих застенках и лагерях, отметили в ГУР.
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