Тушеные кабачки с филе и сметаной: самый простой рецепт легкого блюда

Кабачки – очень ценный и вкусный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных и легких блюд, например, рагу, салаты, икру. Еще их можно очень вкусно мариновать, тушить, жарить и готовить в духовке и на огне.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рагу из кабачков, со сметаной, специями.

Ингредиенты:

филе

кабачок

специи

сметана

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте, обжарьте.

2. Кабачок нарежьте кубиком и обжарьте.

3. Добавьте сметану, специи, перемешайте.

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