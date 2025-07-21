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Тушеные кабачки с филе и сметаной: самый простой рецепт легкого блюда
Кабачки – очень ценный и вкусный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных и легких блюд, например, рагу, салаты, икру. Еще их можно очень вкусно мариновать, тушить, жарить и готовить в духовке и на огне.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рагу из кабачков, со сметаной, специями.
Ингредиенты:
- филе
- кабачок
- специи
- сметана
Способ приготовления:
1. Филе нарежьте, обжарьте.
2. Кабачок нарежьте кубиком и обжарьте.
3. Добавьте сметану, специи, перемешайте.
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