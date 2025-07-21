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Тушеные кабачки с филе и сметаной: самый простой рецепт легкого блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт блюда

Кабачки – очень ценный и вкусный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных и легких блюд, например, рагу, салаты, икру. Еще их можно очень вкусно мариновать, тушить, жарить и готовить в духовке и на огне. 

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Кабачки с мясом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рагу из кабачков, со сметаной, специями. 

Что приготовить из кабачков

Ингредиенты:

  • филе 
  • кабачок 
  • специи
  • сметана

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте, обжарьте.

Кабачки с филе и специями

2. Кабачок нарежьте кубиком и обжарьте.

Приготовление блюда

3. Добавьте сметану, специи, перемешайте.

Готовое блюдо

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