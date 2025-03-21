ТЦК выписал штраф в 17 тыс. грн мужчине с отсрочкой, тот подал в суд: чем все кончилось

В Кировоградской области мужчина с отсрочкой от мобилизации получил штраф от ТЦК в размере 17 тысяч гривен за неявку по повестке. Суд первой инстанции признал этот штраф законным, и тогда гражданин обжаловал решение в апелляционной инстанции.

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Апелляционный суд, рассмотрев обстоятельства дела, встал на сторону истца и отменил штраф. Подробности сообщает "Судебно-юридическая газета".

В суд первой инстанции гражданин обратился с иском к ТЦК об отмене постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП с применением штрафа в размере 17000 грн.

Он указал, что обжалуемое постановление ТЦК неправомерно, отсутствуют какие-либо доказательства, видеозаписи или фотофиксация правонарушения. Кроме того, истец указал, что имеет отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Дело рассматривал Новоукраинский районный суд Кировоградской области, который 20 января этого года отказался удовлетворить административный иск. Тогда мужчина подал апелляционную жалобу.

Рассмотрел ее Третий апелляционный административный суд. Коллегия судей при изучении обстоятельств дела установила, что при принятии решения суд первой инстанции не учел несколько важных обстоятельств.

Во-первых, повестку истцу ТЦК направляли по почте – и почтовое отправление было возвращено отправителю в связи с отсутствием адресата по указанному адресу. Суд указал, что надлежащее оповещение истца о вызове в ТЦК не было доказано. Следовательно, гражданин, который не был должным образом уведомлен о вызове в ТЦК, не нарушил требования Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации",

Также было установлено, что в ТЦК истца вызвали для уточнения учетных данных. Суд подчеркнул: ввиду того, что Министерство обороны является держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов и может получить сведения о лице путем синхронизации с другими государственными электронными реестрами, лицо, согласно действующему законодательству, не может быть привлечено к ответственности за несообщение таких сведений

Истец, указано в материалах дела, был вызван повесткой на 1 декабря 2024 для уточнения учетных данных. Указанный вызов в ТЦК не является первоначальным, поскольку в соответствии с имеющимся военно-учетным документом из мобильного приложения РЕЗЕРВ+ истец состоит на военном учете в ТЦК (Новомиргород): категория учета "военнообязанный" (действительный до 7 февраля 2025 года), номер в реестре "Оберіг". Также указано, что данные уточнены 24 декабря 2024 года.

Более того, суд установил, что ответчику было точно известно о том, что истцу на основании п.3, абз.3 части 3 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предоставлена отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации.

Приведенные обстоятельства, по мнению коллегии судей Третьего апелляционного суда, подтверждают отсутствие состава административного правонарушения в действиях истца.

"Таким образом, вопреки требованиям правовых норм, судом первой инстанции не были в полном объеме выяснены все обстоятельства дела, в связи с чем постановление суда не может быть признано законным и обоснованным и подлежит отмене. С учетом вышеизложенного, коллегия судей приходит к выводу, что решение суда первой инстанции следует отменить, административный иск мужчины удовлетворить, признать противоправным и отменить постановление ТЦК", – говорится в решении.

Также суд взыскал в пользу мужчины за счет бюджетных ассигнований ТЦК судебный сбор в размере 3028 гривен.

Напомним, ранее Верховный суд установил, освобождают ли от прохождения военной службы нарушения ТЦК во время мобилизации. Согласно решению, это не может быть причиной увольнения со службы. Процедура призыва во время мобилизации необратима, а ее признание как противоправной не влечет за собой восстановление предыдущего статуса мобилизованного.

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