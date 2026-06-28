Какие цветы нужно обрезать, чтобы они цвели весь сезон

Удаление отцветших бутонов – это процедура, которая может значительно продлить сезон цветения в вашем саду. Когда вы удаляете увядший цветок, энергия растения перенаправляется с образования семян на развитие новых, более здоровых бутонов.

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И некоторые цветы нуждаются в такой обрезке больше, чем другие. Блог Марты Стюарт назвал 9 популярных видов, которым эта процедура просто необходима.

Бархатцы

Удаление старых соцветий у бархатцев стимулирует растение к непрерывному образованию новых бутонов, что позволяет сохранить кусты пышными и яркими. Для достижения наилучшего результата эту процедуру рекомендуется проводить каждые 1–2 недели в течение всего сезона цветения.

Признаком того, что цветок пора удалить, является потеря цвета и подсыхание лепестков. В таком случае увядший цветок просто отщипывают у самого основания стебля. Бархатцы – прекрасные растения-компаньоны, которые отпугивают вредителей, привлекают опылителей и украшают участок, поэтому поддержание их в здоровом состоянии очень важно.

Лилейники

Цветки лилейника живут всего один день. Из-за столь короткого периода цветения удаление увядших бутонов имеет решающее значение для этого растения. Проводить эту процедуру следует тогда, когда цветки становятся вялыми или сморщенными на следующее утро после распускания.

Для этого увядшие цветы просто отламывают вручную, а после завершения цветения всех бутонов на цветоносе – полностью срезают весь стебель. Это позволяет направить ресурсы растения на формирование новых почек, а не на поддержание отмерших частей.

Золотушник

Это растение удивительно украшает сад в конце лета, особенно в сочетании с фиолетовыми астрами. Однако, если позволить ему сбросить семена, вскоре весь участок может зарасти исключительно этой культурой.

Чтобы предотвратить самосев, рекомендуется использовать садовые ножницы для обрезки соцветий сразу после окончания их цветения. При этом сами стебли стоит оставить, поскольку они служат убежищем для насекомых во время зимовки.

Георгины

Георгины – настоящее украшение любого летнего сада и прекрасно подходят для создания букетов. А чтобы кусты непрерывно давали новые цветы для ваз, срезку следует проводить в момент полного раскрытия цветка, делая срез непосредственно над новой парой почек. Это позволяет удвоить количество цветов и обеспечить их регулярное появление в течение всего лета.

Если возникают трудности с различением молодых бутонов и отцветших семенных коробочек, следует обратить внимание на их форму: семенные коробочки имеют яйцевидную форму, тогда как новые бутоны – более округлые. Коробочки нужно удалять, оставляя почки неповреждёнными.

Ремонтантные гортензии

Ремонтантные сорта гортензий способны цвести повторно, но только при условии удаления старых соцветий. Рекомендуется срезать цветы еще в период их активного цветения, чтобы использовать для украшения интерьера.

Если сделать срез непосредственно над первой парой листьев, растение выпустит новые цветочные почки, что обеспечит вторую волну цветения в конце лета – как раз тогда, когда остальная часть сада уже начинает увядать. Стоит помнить, что этот метод эффективен только для тех гортензий, которые по своим сортовым характеристикам склонны к повторному цветению.

Петунии

Удаление отцветших частей у петунии стимулирует образование более пышных, густых кустов и обеспечивает непрерывное цветение. Эту процедуру желательно проводить еженедельно в течение вегетационного периода, как только цветы начинают увядать и под ними формируются семенные коробочки. Для этого увядший цветок просто отщипывают вместе с семенной коробочкой, расположенной непосредственно под ним.

Герань (пеларгония)

Герань цветет очень обильно, однако без надлежащего ухода ее кусты могут быстро вытянуться и потерять декоративность. Рекомендуется проводить обрезку каждые несколько дней в период активного цветения, когда соцветия увядают и начинают подсыхать. В этом случае необходимо отщипывать или срезать весь цветонос у самого его основания.

Розы

Регулярное удаление увядших бутонов у роз помогает перенаправить их энергию на повторное цветение, а также поддерживает аккуратный и здоровый вид куста. В период пика цветения эту процедуру следует проводить каждые пять-семь дней, как только лепестки начинают увядать и темнеть. Срез делают острым секатором непосредственно над первым листом, состоящим из пяти листочков.

Пионы

Обрезка пионов после цветения является важным этапом ухода, поскольку она помогает растению сосредоточиться на подготовке к росту в следующем году и снижает общий стресс. Процедуру следует проводить сразу после того, как цветы завянут и сбросят лепестки – для этого стебли обрезают до первого ряда полноценных листьев.

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