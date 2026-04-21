Цветок, который любили наши бабушки, снова заполонил сады

Летом это растение украшает сад яркими цветами, но в последние годы о нем незаслуженно забыли. Флокс метельчатый часто ассоциируется с бабушкиным цветником, в который привносил атмосферу спокойствия и простоты, и сейчас он переживает новую волну популярности.

Благодаря своим соцветиям розового, белого или фиолетового цветов, флоксы добавляют пространству нотки романтизма. Эффект волшебного цветка усиливает сладкий аромат, который становится особенно ощутимым вечером. Кроме того, растение привлекает бабочек и пчел. Как вырастить у себя на участке пышные флоксы, рассказало издание Interia Kobieta.

Что нужно знать о флоксах

Флокс метельчатый – это довольно высокое растение, достигающее до 120 см высотой. Эффектный многолетник имеет жесткие стебли. Его визитной карточкой являются пышные соцветия, которые в зависимости от сорта имеют разную окраску. Сорта флоксов также отличаются между собой сроком цветения и высотой побегов. В целом флокс метельчатый имеет почти 200 разновидностей. К самым красивым относят, в частности, Blue Boy, A.E. Amos, Candy Twist, Bright Eyes и Fujiyama.

Как вырастить флокс самостоятельно

Цветок довольно капризный в уходе. Железное правило: его следует высаживать в плодородную и умеренно влажную почву. Идеальное место должно быть защищенным от ветра, солнечным или слегка затененным. Посадка флокса в глинистую или заболоченную почву сулит лишь проблемы – именно в таких условиях он чаще всего становится мишенью для мучнистой росы и других болезней.

Во время засухи обязательным пунктом ухода является регулярный полив. Также стоит замульчировать почву садовой корой, шишками, компостом или торфом – так влага будет испаряться медленнее.

Растение нуждается в частой подкормке. Оно обильно цветет, поэтому достаточно быстро исчерпывает питательные вещества из земли. Флоксам необходимы органические удобрения, а еще пересадка в новое место раз в 4 года. Эту процедуру лучше всего проводить весной – идеальный период с марта по май.

Когда флокс завершает цветение, его надземная часть начинает засыхать. Перед зимой побеги следует обрезать у самой земли. Растение способно перезимовать без дополнительного укрытия.

