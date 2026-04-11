Цветет все лето: что посадить на даче, чтобы отпугивало клещей

Если хочется украсить участок и одновременно сделать его менее привлекательным для клещей, стоит обратить внимание на монарду. Это растение цветет почти все лето, имеет яркий вид и приятно пахнет.

К тому же оно способно привлекать пчел и бабочек, поэтому станет не только полезным, но и очень декоративным украшением сада. Детали рассказало издание Kobieta Interia.

Как ухаживать за монардой

Название монарды происходит от фамилии испанского врача и ботаника Николаса Баутисты Монардеса, который описывал новые растения из Нового Света. Ее прародителем считают дикую бергамотку с нежными лиловыми цветами. В природе растения этого рода растут в Северной Америке – от Канады до Мексики, преимущественно в лесах, на прериях и сухих полях.

Монарда ценится не только за красоту. Ее используют и как декоративное, и как полезное растение. Она происходит из того же семейства, что и мята, поэтому тоже имеет выразительный аромат и свойства, из-за которых ее применяют в кулинарии и травничестве. Считается, что она может иметь мягкое успокаивающее, вяжущее действие, поддерживать пищеварение и быть вспомогательной при простудах и инфекциях.

Одно из главных преимуществ монарды для дачи – ее сильный запах. Именно он привлекает пчел, бабочек и других опылителей, но одновременно отпугивает клещей. Цветы у этого растения бывают очень яркими – бордовыми, кремовыми, розовыми, фиолетовыми или желтыми. Поэтому монарда способна сделать клумбу действительно эффектной.

Растение любит плодородную, слегка влажную почву. Уход за ним несложный и сводится преимущественно к регулярному поливу и обрезке. В жару монарду поливают чаще, но без переувлажнения – земля должна оставаться лишь немного влажной. Также растение желательно подпитывать органическими удобрениями. Поскольку монарда является морозостойкой, укрывать ее на зиму не нужно.

Какие еще растения могут отпугивать клещей

Монарда – не единственное растение, которое высаживают для борьбы с клещами. Подобными свойствами обладают и некоторые другие культуры.

В частности, часто вспоминают пижму обыкновенную, которая имеет резкий специфический запах и может отпугивать не только клещей, но и комаров, моли и тлей.

Еще один вариант – кошачья мята Фаассена. Ее сильный аромат не нравится клещам, зато очень привлекает котов.

Также для сада советуют далматскую ромашку, или пиретрум. Ее цветы содержат вещества с инсектицидным действием.

Среди растений с резким ароматом выделяют и лекарственный розмарин. Он неприхотлив, а его запах клещи переносят плохо.

Еще одно известное растение – комарница, или плектрантус. Она быстро растет и имеет характерный лимонно-камфорный аромат, который может отпугивать и комаров, и клещей.

Хорошо известным вариантом является и лаванда. Она не только хорошо выглядит, но и имеет сильный запах, который не нравится многим насекомым.

Среди популярных декоративных растений называют также пеларгонию. Ее яркие цветы украшают участок, а само растение считается неблагоприятным для клещей. В то же время оно может быть опасным для собак и кошек.

Кроме этого, на клумбах часто высаживают бархатцы. Их резкий запах тоже считают неприятным для клещей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что нельзя сажать после помидоров.

