Циклон с северо-востока будет терять влияние: синоптики сказали, какой погоды ждать в среду

В среду, 2 июля, в Украине будет стоять преимущественно сухая погода. Жара подберется ближе, но ветер еще будет оставаться порывистым.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в Украине будет преобладать антициклон, поэтому давление будет расти, а циклон с северо-востока будет терять свое влияние на нашу территорию.

Отголоском циклона станут лишь небольшие осадки на Левобережье. Здесь днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозой.

На остальной территории будет облачно с прояснениями, без осадков. Однако умеренно оживленный ветер, 7-12 м/с, который будет двигаться с северо-запада, еще сохранится.

Температура ночью будет прохладной, +10...+15 градусов. На юге – до +18.

Днем ожидаются комфортные +20...+25. На западе и юго-западе страны будет более жарко – температура воздуха прогреется до +29 градусов.

В Киеве и области 2 июля будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами по области возможен кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +13...+15, днем +22...+24.

По области ночью +10...+15, днем +20...+25.

Метеорологи предупреждают о пожарной опасности в Украине.

Так, по их прогнозам, 2 июля в Украине, кроме северных, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Волынской и Днепропетровской областей, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, с четверга, 3 июля, в Украине установится жаркая погода, температура воздуха местами поднимется до +37 градусов тепла. После двух "горячих" дней несколько посвежеет, однако в дальнейшем вновь ожидается повышение температуры. Такой прогноз озвучила пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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