Церковный календарь на июнь: новые даты праздников
В июне 2025 года православные верующие будут отмечать несколько важных церковных праздников. После перехода на новоюлианский календарь большинство праздников приходится на 13 дней раньше.
Среди наиболее значимых события в церковном календаре – Святая Троица, Рождество Иоанна Крестителя, день апостолов Петра и Павла. OBOZ.UA публикует полный перечень праздников на июнь-2025.
Большие церковные праздники в июне
8 июня – Святая Троица
Один из самых больших христианских праздников, который завершает пасхальный цикл. Отмечается на 50-й день после Пасхи. По преданию, именно в этот день на апостолов сошел Святой Дух, что стало моментом рождения Христовой Церкви. В народной традиции праздник известен как Зеленые праздники храмы и дома украшают зеленью, символом жизни и обновления.
24 июня – Рождество пророка Иоанна Крестителя
Церковь чтит рождение святого Иоанна Предтечи, пророка, который предшествовал Христу и крестил Его в водах Иордана. Иоанн Креститель – символ аскезы, покаяния и духовного мужества. В этот день верующие просят у него силы для очищения от грехов и внутреннего обновления.
29 июня – День святых апостолов Петра и Павла
Праздник Петра и Павла завершает Петров пост (в 2025 году он продлится с 16 по 28 июня). Апостол Петр – один из ближайших учеников Христа, апостол Павел – бывший гонитель христиан, который стал ревностным проповедником Евангелия. Оба мученически погибли в Риме – Петр через распятие, Павел через усечение мечом.
30 июня – Собор двенадцати апостолов
На следующий день Церковь чтит всех двенадцать апостолов, избранных Христом для возвещения благой вести по всему миру. Этот праздник – продолжение и расширение чествования апостолов Петра и Павла, и одновременно – напоминание о миссии Церкви как сообщества, передающего веру апостольской традицией.
Православный календарь на июнь по новому стилю
- 1 июня – святого мученика Иустина и тех, что с ним;
- 2 июня – святого Никифора;
- 3 июня – святого мученика Лукилиана и тех, что с ним;
- 4 июня – святого Митрофана, патриарха Константинопольского;
- 5 июня – священномученика Доротея, епископа Тирского; святого мученика Космы, пресвитера Армянского;
- 6 июня – преподобного Виссариона; преподобного Илариона Нового, игумена Далматской обители;
- 7 июня – священномученика Феодота, епископа Анкирского;
- 8 июня – Святая Троица (Сошествие Святого Духа, Пятидесятница, Зеленые праздники); перенесение мощей великомученика Феодора Тирона;
- 9 июня – святого Кирилла, архиепископа Александрийского;
- 10 июня – священномученика Тимофея, епископа Прусского;
- 11 июня – святых апостолов Варфоломея и Варнавы;
- 12 июня – преподобного Онуфрия Великого; преподобного Петра Атонского;
- 13 июня – святой мученицы Акилины; святого Трифилия, епископа Левкусии Кипрской; преподобного Антония Падуанского;
- 14 июня – пророка Елисея; святого Мефодия, патриарха Константинопольского;
- 15 июня – пророка Амоса; преподобного Иеронима, пресвитера Стридонского;
- 16 июня – воскресенье Святых Отцов I Вселенского Собора; чудотворца Тихона Аматунтского;
- 17 июня – мучеников Мануила, Савела и Исмаила; преподобного Ипатия, игумена Руфенианского;
- 18 июня – мученика Леонтия;
- 19 июня – апостола Иуды, брата Господня по плоти;
- 20 июня – священномученика Мефодия, епископа Патарского;
- 21 июня – святого мученика Юлиана Тарсийского;
- 22 июня – суббота заупокойная; священномученика Евсевия, епископа Самосатского;
- 23 июня – святой мученицы Агриппины;
- 24 июня – Рождество честного и славного пророка Иоанна Крестителя;
- 25 июня – святой преподобномученицы Февронии;
- 26 июня – преподобного Давида, что в Солуни; блаженного священномученика Андрея Ищака; блаженного священномученика Николая Конрада и мученика Владимира Приймы;
- 27 июня – блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого и других; блаженного священномученика Емельяна Ковча; преподобного Самсона странноприимца;
- 28 июня – перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна;
- 29 июня – святых верховных апостолов Петра и Павла;
- 30 июня – Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов; блаженного священномученика Василия Величковского.
Поминальные дни (родительские субботы) в июне 2025 года
В православной традиции существуют специальные дни для почтения памяти умерших - поминальные родительские субботы.
- 7 июня – Троицкая родительская суббота.
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