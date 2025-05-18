Церковный календарь на июнь: новые даты праздников

В июне 2025 года православные верующие будут отмечать несколько важных церковных праздников. После перехода на новоюлианский календарь большинство праздников приходится на 13 дней раньше.

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Среди наиболее значимых события в церковном календаре – Святая Троица, Рождество Иоанна Крестителя, день апостолов Петра и Павла. OBOZ.UA публикует полный перечень праздников на июнь-2025.

Большие церковные праздники в июне

8 июня – Святая Троица

Один из самых больших христианских праздников, который завершает пасхальный цикл. Отмечается на 50-й день после Пасхи. По преданию, именно в этот день на апостолов сошел Святой Дух, что стало моментом рождения Христовой Церкви. В народной традиции праздник известен как Зеленые праздники храмы и дома украшают зеленью, символом жизни и обновления.

24 июня – Рождество пророка Иоанна Крестителя

Церковь чтит рождение святого Иоанна Предтечи, пророка, который предшествовал Христу и крестил Его в водах Иордана. Иоанн Креститель – символ аскезы, покаяния и духовного мужества. В этот день верующие просят у него силы для очищения от грехов и внутреннего обновления.

29 июня – День святых апостолов Петра и Павла

Праздник Петра и Павла завершает Петров пост (в 2025 году он продлится с 16 по 28 июня). Апостол Петр – один из ближайших учеников Христа, апостол Павел – бывший гонитель христиан, который стал ревностным проповедником Евангелия. Оба мученически погибли в Риме – Петр через распятие, Павел через усечение мечом.

30 июня – Собор двенадцати апостолов

На следующий день Церковь чтит всех двенадцать апостолов, избранных Христом для возвещения благой вести по всему миру. Этот праздник – продолжение и расширение чествования апостолов Петра и Павла, и одновременно – напоминание о миссии Церкви как сообщества, передающего веру апостольской традицией.

Православный календарь на июнь по новому стилю

1 июня – святого мученика Иустина и тех, что с ним;

2 июня – святого Никифора;

3 июня – святого мученика Лукилиана и тех, что с ним;

4 июня – святого Митрофана, патриарха Константинопольского;

5 июня – священномученика Доротея, епископа Тирского; святого мученика Космы, пресвитера Армянского;

6 июня – преподобного Виссариона; преподобного Илариона Нового, игумена Далматской обители;

7 июня – священномученика Феодота, епископа Анкирского;

8 июня – Святая Троица (Сошествие Святого Духа, Пятидесятница, Зеленые праздники); перенесение мощей великомученика Феодора Тирона;

9 июня – святого Кирилла, архиепископа Александрийского;

10 июня – священномученика Тимофея, епископа Прусского;

11 июня – святых апостолов Варфоломея и Варнавы;

12 июня – преподобного Онуфрия Великого; преподобного Петра Атонского;

13 июня – святой мученицы Акилины; святого Трифилия, епископа Левкусии Кипрской; преподобного Антония Падуанского;

14 июня – пророка Елисея; святого Мефодия, патриарха Константинопольского;

15 июня – пророка Амоса; преподобного Иеронима, пресвитера Стридонского;

16 июня – воскресенье Святых Отцов I Вселенского Собора; чудотворца Тихона Аматунтского;

17 июня – мучеников Мануила, Савела и Исмаила; преподобного Ипатия, игумена Руфенианского;

18 июня – мученика Леонтия;

19 июня – апостола Иуды, брата Господня по плоти;

20 июня – священномученика Мефодия, епископа Патарского;

21 июня – святого мученика Юлиана Тарсийского;

22 июня – суббота заупокойная; священномученика Евсевия, епископа Самосатского;

23 июня – святой мученицы Агриппины;

24 июня – Рождество честного и славного пророка Иоанна Крестителя;

25 июня – святой преподобномученицы Февронии;

26 июня – преподобного Давида, что в Солуни; блаженного священномученика Андрея Ищака; блаженного священномученика Николая Конрада и мученика Владимира Приймы;

27 июня – блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого и других; блаженного священномученика Емельяна Ковча; преподобного Самсона странноприимца;

28 июня – перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна;

29 июня – святых верховных апостолов Петра и Павла;

30 июня – Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов; блаженного священномученика Василия Величковского.

Поминальные дни (родительские субботы) в июне 2025 года

В православной традиции существуют специальные дни для почтения памяти умерших - поминальные родительские субботы.

7 июня – Троицкая родительская суббота.

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