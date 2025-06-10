Труба с насечками на корпусе: на Черниговщине после атаки РФ нашли опасные боеприпасы. Фото

На Черниговщине, после российской атаки беспилотниками, нашли опасные боеприпасы. Предмет имеет вид трубы с квадратными насечками на корпусе диаметром примерно 5 см и длиной до 40 см.

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Об этом 10 июня сообщили в Telegram-канале "Национальная полиция Украины". Там обнародовали фото боеприпасов и призвали ни в коем случае их не трогать.

"Внимание, угроза! На Прилуччине после атаки БпЛА обнаружены опасные боеприпасы. Полиция Черниговщины призывает граждан: если вы увидели подозрительный предмет, не подходите, не трогайте, звоните 101, 102 или 112", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что боеприпасы могут использоваться оккупантами для поражения любой области в Украине. Чрезвычайным риском является то, что время взрыва таких предметов неизвестно.

"Внимательно посмотрите на фото – так могут выглядеть эти взрывоопасные предметы. Взрывоопасный предмет похож на трубу с квадратными насечками на корпусе. Диаметр около 5 см, длина 35-40 см", – говорится в сообщении.

Полицейские призвали в случае обнаружения гражданами таких предметов немедленно вызывать экстренные службы.

Напомним, в ночь на 5 июня страна-агрессор, во время дроновой атаки по Черниговщине, унесла жизни пятерых жителей Прилук. Среди жертв – семья начальника местной пожарной части (жена, дочь и внук). Из-за взрывов в городе сгорели дома в жилой застройке, пострадали девять жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июня в результате атаки российских ударных дронов в Чернигове пострадали четыре человека. В городе были повреждены многоэтажки, школы, несколько магазинов, остановки, а также частные дома.

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