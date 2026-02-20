'Здесь очень вкусно, тепло и весело': киевляне поделились впечатлениями от работы теплопунктов Тройки. Видео

Ветераны Третьего армейского корпуса развернули в столице собственные пункты обогрева – теплопункты Тройки, чтобы поддержать киевлян во время отключений света и отсутствия тепла. Мобильные фудтраки курсируют по районам Киева, предлагая горячую пищу, напитки, подзарядку гаджетов и Starlink. Здесь можно согреться и отдохнуть, да еще и послушать музыку. Инициативу поддержал бригадный генерал Андрей Билецкий. Теперь проект масштабируется на всю Украину.

Видео дня

Как ветераны Тройки запустили теплопункты в Киеве

Инициатива родилась внутри ветеранского сообщества. У ветерана Антона Федорова (позывной Кривой) несколько дней подряд не было света, отопления и воды. Он поделился проблемой с Алексеем Тюниным (позывной Дух) и товарищ привез ему генератор. Пообщавшись, они решили помочь и другим людям, живущим по соседству и организовать пункт обогрева возле дома Кривого.

Друзья позвонили Яну Клишаеву (позывной Макгрегор), нашли фудтрак, наварили горячих блюд. Так первый теплопункт Тройки заработал на левом берегу в Киеве.

А дальше уже масштабировали эту идею на другие локации. Главным было быстро дать людям поддержку там, где это наиболее нужно во время отключений.

К инициативе присоединились волонтеры. Люди начали давать точки куда просили приехать. Ответственный бизнес помогает продуктами и инвентарем. К акции присоединились патронатная служба "Ангелы", ОО "Ветеранский Корпус", благотворительный фонд Третьего Армейского Корпуса.

Так всего за неделю инициатива трех побратимов из Тройки стала масштабным проектом, который еженедельно помогает тысячам киевлян на десятках локаций.

Теплопункты работают в мобильном формате, чтобы не быть привязанными к одному месту. Команда ездит по разным районам, разворачивая пункты обогрева там, откуда поступил запрос, или где видно наибольшую потребность. Именно такая гибкость позволяет быстро поддержать людей в самые сложные дни.

На сегодня три фудтрака ежедневно работают в Киеве на разных локациях.

Кроме них, в столице работает 8 стационарных теплопунктов, на одном из них – на столичных Теремках – функционирует мобильная баня и прачечная.

Еще три стационарных пункта обогрева от Тройки ежедневно работают в Харькове. Акция также уже проводилась в Изюме и Кривом Роге. Проект масштабируется по всей стране.

Теплопункты военных стали ответом на сложный период для украинцев, когда российские террористы ежедневно бьют по энергетике, лишая тепла и света. А также примером единства и настоящей взаимоподдержки – гражданские помогают военным донатами, а военные помогают им в беде.

"Мы все – граждане Украины, и первое, что мы должны делать – это помогать друг другу. Я бывший военный после плена, и для меня это является обязанностью помогать гражданам Украины, даже когда я не в боевом составе. Мы все должны держаться, переступить все сложности и идти только вперед, к победе", – отметил один из инициаторов проекта ветеран Антона Федоров.

Забота о людях – культура Тройки

Инициативу ветеранов поддержал командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Увидев теплопункты, он скомандовал: "разворачивайтесь".

Билецкий приказал развернуть все ресурсы Тройки, не задействованные сейчас непосредственно в войне, для помощи людям, которые страдают от этой тяжелой зимы, устроенной врагом.

И это не единичный жест. Забота о людях – это культура, которой учат в Третьем армейском корпусе, учат и вдохновляют собственными действиями, собственным примером.