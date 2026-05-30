Троица 2026: красивые поздравления и молитвы

Праздник Троицы – это тихое и светлое время, когда хочется больше тепла, покоя и простых искренних слов. Мы украшаем свой дом зеленью и обращаемся к богу с благодарностью и молитвами за близких.

Чтобы вы могли выразить свои чувства как можно лучше, OBOZ.UA собрал подборку теплых поздравлений и искренних молитв, которые помогут отправить лучшие пожелания и попросить благодати в этот светлый праздник. Выберите слова, которые откликнутся именно вам, и подарите их тем, кто рядом.

Трійцю весело стрічай!

І Ісуса прославляй!

Щастя і добра родині!

Миру нашій Україні!

***

Вітаю з Трійцею Святою!

Бажаю миру і спокою,

Щоб небо було тільки ясним,

Життя – завжди безхмарне та прекрасне.

Слово Боже нехай вас надихає,

Від будь-яких негараздів оберігає.

Нехай добром наповниться ваш дім,

Благодать і щастя буде в нім!

На свято Трійці вам бажаю

Любові, радості, добра,

Хай миру й спокою без краю

Дарує літня вам пора!

***

Трійця славна вже прийшла,

Свято в хати принесла!

Сходи в церкву, не лінуйся

Із Всевишнім поспілкуйся.

Всім здоров’я побажай

І мене не забувай!

Світ навколо зеленіє

І душа цьому радіє!

Вже вінки плетуть дівчата –

Це ідуть Зелені свята!

Дух святий з небес зійде

Свято в кожний дім прийде!

Хай із вами, добрі люди,

Благодать Господня буде!

Миру, щастя вам, любові,

Щоб усі були здорові!

І зібрати на гостину

За столом усю родину!

***

Нехай Трійця тобі

Свої подарунки дарує:

Везінням в долі,

Любов’ю хай обдарує,

Господня благодать

Нехай на тебе проллється,

Щоб жити і процвітати –

І все в житті вдається!

Троица – большой праздник, когда нужно забыть все старые обиды и впустить в сердце столько любви и добра, сколько можете. Прощайте всех, кто причинил вам боль. Пусть дом ваш наполнится благополучием и счастьем. Поздравляю со святой Троицей!

***

Всем сердцем и душой хочу пожелать вам только добра в этот чистый и светлый праздник Святой Троицы. Пусть этот день дарит вам радость и исцеление, веточки березы пусть прогоняют из жизни все плохое, а хорошее обязательно остается и приумножается. Счастья вам!

***

Поздравляю с Троицей, чистым, светлым и замечательным праздником! Желаю всем нам мира и счастья в повседневных делах, добра и взаимного понимания в семье, любви и смирения в сердце, здоровья и легкости в теле, вдохновения и гармонии на душе, добрых надежд и светлых чувств в любом и каждом мгновении!

С днем Троицы поздравляю! Пусть Святая Троица сопровождает по жизни и оберегает от горя, несчастья и злых людей. Желаю крепкого здоровья, благополучия в семейных делах и карьере, удачи в любых начинаниях. Пусть Бог пошлет все, чего пожелает!

***

С праздником Троицы вас с праздником Троицы! Пусть торжественный церковный звон наполнит душу вдохновением и радостью, укрепит веру и подарит надежду, исцелит болезни и наградит терпением, мудростью, жизненными благами и счастливыми мгновениями.

Пусть этот день озарит светом ваш мир, пусть в ваш дом придет святое тепло. Желаем вам всегда встречать праздники в кругу огромной и дружной семьи. Счастья, тепла и мира.

***

Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы небесные Хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и спокойствию. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра вам и благополучия!

***

Поздравляю с великим праздником Святой Троицы, наполненным летним теплом и прекрасной зеленью. Пусть ваше сердце не знает тревог и вы переполнялись любовью, цветением добрых чувств к далеким и близким, благословенной щедростью и безграничной верой в лучшее. Пусть Святая Троица оберегает вас, защищает от опрометчивых слов и поступков, вселяет в надежду в лучшее.

Молитва "Царю небесний"

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Молитва к превятой Троице

Пресвята Трійце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради. Ця молитва – благання і подяка Богу Отцю, щоб Він очистив наші гріхи, Богу Сину, щоб він простив наші беззаконня та Богу Духу Святому, щоб Він зцілив наші немочі.

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва "Трисвяте" (читается трижды)

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. (Читається тричі, з хресним знаменням і поясним поклоном.) Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва "Отче наш"

Отче наш, що є в небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі; Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні; й одпусти нам провини наші, як і ми відпускаємо винуватцям нашим; і не введи нас у випробування, але визволи нас від злого.

