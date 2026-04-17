Трижды возили на обмен и возвращали обратно: история защитника Мариуполя Павла Познанского, который чудом выжил в плену

Защитник Мариуполя Павел Познанский во время боев за город получил тяжелые ранения. С простреленными легкими и тяжелой травмой позвоночника попал в плен. Сейчас он – единственный в Украине ветеран с повреждением спинного мозга, который осваивает самые современные ортезы, профинансированные проектом Рината Ахметова "Сердце Азовстали".

Павел служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты, которую после нескольких месяцев подготовки отправили под Мариуполь. В ночь на 24 февраля сводное подразделение, которым командовал Павел Познанский, получило задание выдвигаться в определенный район и быть готовым к отражению нападения противника.

Когда враг окружил Мариуполь, подразделение, в составе которого воевал Познанский, в ночь на 11 апреля получило приказ идти на прорыв в сторону наших войск на Запорожье. Ребята перемещались небольшими группами, но попали в засаду. Тогда Павел получил пять пулевых ранений, одно из которых повредило спинной мозг.

"Меня буквально прошило автоматной очередью. Получил пять пулевых ранений. Не мог пошевелиться, но когда подошли россияне, был в сознании. Помню, что кричал от боли и говорил, чтобы не добивали, а дали самому умереть... Они обыскали меня, нашли документы, увидели, что офицер, и пошли советоваться с командованием. Далее россияне связали руки скотчем, заклеили рот, хотя я и так едва дышал, бросили в автобус и таскали по разным подвалам до ночи. Наконец привезли в Новоазовск. В конце концов я потерял сознание", – вспоминает пережитое морпех.

Впоследствии он узнал, что именно тогда приехали студенты-медики из Санкт-Петербурга, которые практиковались на раненых. Они зашили ему раны, как умели. Затем продолжались допросы, психологическое давление и угрозы.

После возвращения домой героя ждало длительное лечение и сложная реабилитация. Сегодня Павел – первый ветеран в Украине, который получил уникальные компьютерные ортезы, которые профинансировало "Сердце Азовстали". Именно они помогли ему встать на ноги. А уже потом Павел вместе со своей семьей получил собственную квартиру, приобретенную в партнерстве с Фондом Рината Ахметова.

"Спасибо основателю этого проекта Ринату Леонидовичу. Он делает очень мощные, предметные вещи и реально помогает: мое пребывание в Штатах и ортезирование, сейчас – это жилье, и было еще предварительное лечение и реабилитация. Я очень благодарен за это", – добавляет защитник.