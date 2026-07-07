Три знака зодиака будут процветать во время транзита Юпитера через Льва – с 29 июня 2026 года по 26 июля 2027

В период с 29 июня 2026 года по 26 июля 2027 года эта комбинация планет вдохновляет на истинную жажду жизни. Поскольку Лев олицетворяет творчество, щедрость и храбрость, Юпитер в своей высшей вибрации усиливает наше стремление к игре, самовыражению и общению. Это "приглашение" с гордостью и уверенностью демонстрировать свои уникальные дары и таланты.

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Астрологи утверждают, что на своей самой низкой вибрационной позиции Юпитер в Льве также может усиливать слепой риск и чрезмерную самоуверенность. Порой это огненное сочетание может довести волнение до экстравагантности и ненужной драмы. Период с середины декабря до середины апреля, когда Юпитер движется вместе с Южным лунным узлом судьбы – это время, когда стоит понаблюдать за влиянием последнего, пишет Parad.

Ключевые даты:

29 июня 2026 года : Юпитер входит в созвездие Льва — пусть начнется вечеринка!

31 августа 2026 года : Юпитер образует тригон с ретроградным Сатурном — начинается процесс строительства.

13 декабря 2026 г .: Юпитер переходит в ретроградное движение в знаке Льва — темпы роста замедляются.

3 апреля 2027 года : ретроградный Юпитер образует тригон с Сатурном — возможно, наступит второе дыхание.

13 апреля 2027 г .: Юпитер переходит в прямое движение в созвездии Льва — возобновляется рост.

11 июля 2027 года : Юпитер образует тригон с Сатурном, поскольку обе планеты находятся в прямом движении — это подтверждает одну из версий.

Лео: Вас ждет личное преображение

Когда Юпитер будет находиться в вашем первом доме личности, в период с 29 июня по 26 июля 2027 года, вы сможете расширить свои горизонты. Перед вами откроются новые возможности, и вы вступите в свою яркую и полную энтузиазма эпоху! Вы почувствуете, что вас видят и поддерживают, и, возможно, даже встретите друзей и потенциальных романтических партнеров. Вы также можете больше путешествовать и даже решить инвестировать в высшее образование. В целом, возможности безграничны!

Скорпион: Ожидайте подъема (а также трансформации) в вашей карьере

Вы — сильная личность, Скорпион, но с появлением Юпитера в вашем десятом доме карьеры и общественной жизни вы можете достичь высокого статуса. Поскольку космический расширитель затронет вашу репутацию, ваше имя может быть у всех на устах в течение предстоящего года.

В период с 29 июня по 15 августа, когда Юпитер будет противостоять Плутону и образовывать квадрат с Хироном в Тельце , могут потребоваться важные решения . Рекомендуется отвлечься от внешнего шума и сосредоточиться на главном, чтобы разработать выигрышную стратегию. В период с середины декабря по середину апреля расширение может также означать сокращение обязанностей и, возможно, даже проектов, чтобы вы могли сосредоточиться на самом важном. Не бойтесь говорить "нет", чтобы избежать профессионального выгорания.

Водолей: Улучшение отношений

Когда космический расширитель посещает ваш седьмой дом отношений, вы становитесь магнитом для людей. Не удивляйтесь, если в течение следующего года все захотят встречаться с вами, вести с вами дела и даже подружиться. Поскольку это также "астрологический дом договоров", вы также можете заключать соглашения.

В связи с присутствием Южного лунного узла судьбы вы также можете почувствовать необходимость разорвать другие связи. Если некоторые дружеские отношения или контракты больше не питают вашу душу, вы можете решить извлечь из них энергию, чтобы сосредоточиться на том, что приносит вам удовлетворение, а не истощает вас. Эта атмосфера может особенно ощущаться в период с февраля по апрель 2027 года, что может подсказать вам, как улучшить ваши отношения.

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