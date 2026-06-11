Три признака, что клубника 'напичкана' нитратами: ею можно отравиться

Июнь традиционно считается сезоном клубники, именно сейчас спрос на эту ягоду существенно возрастает, ведь многие потребители стремятся насладиться свежим урожаем. В то же время в этот период существует риск приобрести ягоды с повышенным содержанием нитратов.

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Причиной этого часто становится использование стимуляторов роста и чрезмерное применение азотных удобрений при тепличном выращивании. OBOZ.UA рассказывает о трех признаках, по которым становится понятно, что клубника "напичкана" нитратами.

Внешний вид

Повышенное содержание нитратов в клубнике иногда можно заподозрить по ее внешним признакам. В частности, насторожить должны деформация ягод, неестественный блеск, а также чрезмерная упругость или "пластиковая" текстура, что может свидетельствовать об избыточном использовании удобрений при выращивании.

Специалисты советуют внимательно оценивать качество ягод перед покупкой, поскольку подобные признаки не всегда являются нормой для спелой натуральной клубники. В случае сомнений лучше воздержаться от употребления таких продуктов или воспользоваться специальными тестами для проверки уровня нитратов.

Вкус ягоды

Высокое содержание нитратов в клубнике иногда можно распознать и по ее вкусовым свойствам.Такие ягоды часто имеют нехарактерный горьковатый или "химический" привкус, который существенно отличается от естественной сладости и аромата спелой клубники.

В случае потребления большого количества подобных ягод могут появляться признаки ухудшения самочувствия — головная боль, тошнота, головокружение или общая слабость.

Запах клубники

Спелая натуральная клубника обычно имеет выразительный сладкий аромат, который легко ощущается даже на расстоянии. Если же ягода почти не пахнет или ее запах слишком слабый, это может свидетельствовать о недостаточной спелости или об использовании интенсивных агротехнических методов во время выращивания.

Специалисты также обращают внимание, что аромат является одним из ключевых показателей качества ягоды наряду со вкусом и внешним видом. Поэтому при отсутствии характерного клубничного запаха лучше тщательнее оценить продукт перед покупкой или отдать предпочтение проверенным точкам продажи.

Как уменьшить содержание нитратов в клубнике

Специалисты по безопасности пищевых продуктов советуют перед употреблением определенное время выдерживать клубнику в холодной воде – обычно 10–15 минут. Такая процедура помогает частично уменьшить возможное содержание нитратов в ягодах.

Кроме того, рекомендуется тщательно промывать клубнику и при необходимости удалять верхний слой или плодоножку, где может накапливаться больше вредных веществ.

Если есть сомнения относительно качества ягод, альтернативным вариантом может стать их термическая обработка, которая также снижает потенциальные риски для здоровья.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине клубника дешевеет уже вторую неделю подряд. За неделю средние цены упали на 21%, а сейчас ягоду продают в супермаркетах по 190-250 грн за килограмм. В то время как на рынке можно встретить более низкую стоимость. Участники рынка прогнозируют новое удешевление уже в ближайшие дни, когда начнется массовое поступление клубники из открытого грунта.

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