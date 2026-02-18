Третий день Масленицы: чем особенный и какие есть традиции

Масленица – неделя проводов зимы, предшествующая Великому посту. В 2026 году празднование длится с 16 по 22 февраля, и каждый день имеет собственное название и особый смысл.

Если понедельник посвящали приготовлениям и наведению порядка в доме, а вторник – смотринам и знакомствам молодежи, то среда в народе получила название "лакомка". С чем связано название и кого стоит угощать вкусностями – читайте в материале OBOZ.UA.

Почему третий день называют "лакомка"

Название "лакомка" появилось неслучайно. Среда Масленицы считалась днем сладостей, достатка и гостеприимства. В народе верили: чем щедрее угощение, тем богаче и счастливее будет год. Именно в этот день разрешалось не сдерживать себя в лакомствах перед началом поста.

Традиционно свекрови приглашали в гости зятьев. Это был важный семейный ритуал: через угощение демонстрировали уважение и благосклонность. Говорили: если блины получились румяные и вкусные – свекровь искренне любит зятя, а если стол бедный – значит, между родственниками нет согласия. Такой шуточный обычай одновременно укреплял родственные связи.

Что готовили на "лакомку"

Самыми главными оставались блины и вареники. Их подавали с медом, сметаной, творогом, маком, вареньем, грибами или картофелем. Также на столах появлялись творожные запеканки, лепешки, блюда из картофеля и овощей.

Поскольку мясные блюда уже постепенно отходили, особый акцент делали на молочных продуктах. Считалось, что щедрый молочный стол поможет плавно перейти к сдержанному посту.

Семейные обычаи и запреты

К среде Масленицы хозяйственные дела старались завершить. Уборку, благоустройство кладовых и двора проводили еще в начале недели. Третий день символизировал переход от труда к праздничному отдыху.

Издавна говорили, что во время Масленицы нельзя ссориться. Злые слова, произнесенные в этот период, якобы притягивали ссоры и проблемы на весь год. Поэтому люди старались мириться, просить прощения и поддерживать хорошее настроение.

Гуляния и молодежные забавы

В селах и городах устраивали ярмарки, народные гуляния, пение и танцы. Молодые девушки собирались на девичники, пели обрядовые песни, шутили и угощали парней блинами и сладостями. Такие встречи продолжали традицию смотрин и знакомств, начатую на второй день Масленицы.

Третий день Масленицы – это время семейных встреч, щедрого стола и добрых слов. Он сочетает веселье, традиции и глубокий символизм завершения зимнего периода.

