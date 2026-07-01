Транзит Юпитера через Льва в 2026 году: каким знакам зодиака повезет больше всего

29 июня 2026 года Юпитер — планета расширения и духовности — покидает теплые воды Рака, чтобы войти в огненное небо Льва. Это важное событие. Хотя Юпитер меняет знаки каждый год, именно об этом переходе говорят все опытные астрологи. Войдя в Лев, Юпитер установит мощные связи с Ураном, Нептуном и Плутоном.

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Это прокладывает путь для появления новых, долгосрочных сюжетных линий, и каждый знак зодиака переживёт новые начинания. О том, на какие знаки зодиака больше всего влияет этот астрологический транзит, пишет OBOZ.UA.

Лев: вас ждет личностное переосмысление

Когда Юпитер будет находиться в вашем первом доме личности, это будет полезно для вас в период с 29 июня по 26 июля 2027 года – вы сможете расширить свои возможности. Когда перед вами откроются двери возможностей, вы вступите в свою бурную и увлекательную эпоху! Вы почувствуете, что вас замечают и поддерживают, и даже сможете встретить друзей и потенциальных романтических партнеров. Вы также сможете больше путешествовать и даже решите инвестировать в высшее образование. В общем, возможности безграничны!

Скорпион: ожидайте рывка в карьере

Вы, Скорпионы, — сильная душа, но когда Юпитер войдет в ваш десятый дом карьеры и публичной известности, вы сможете достичь высокого статуса. Поскольку космический экспандер затронет вашу репутацию, ваше имя может быть у всех на устах в течение следующего года.

Важные решения, возможно, придётся принять в период с 29 июня по 15 августа, когда Юпитер образует оппозицию к Плутону и квадратуру к Хирону в Тельце. Рекомендуется отключить внешний шум и заземлиться, чтобы разработать выигрышную стратегию.

Водолей: улучшение отношений

Когда космический экспандер посещает ваш седьмой дом отношений, вы становитесь магнитом для людей. Не удивляйтесь, если в течение следующего года все захотят встречаться с вами, вести с вами дела и даже стать вашими друзьями. Поскольку это также "астрологический дом контрактов", вы также можете заключить сделку.

Овен: ваша романтическая жизнь возрождается

Раз в 12 лет Юпитер оживляет ваш пятый дом творчества, веселья и романтики. В период с лета 2026 по лето 2027 года Юпитер в знаке Льва усиливает вашу харизму и уверенность, повышая вашу самооценку и делая вас желанным партнером. Если вы уже преданы друг другу, вы и ваш партнер можете почувствовать всплеск страсти и близости.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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