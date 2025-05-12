Транспорт, дроны, электроника: 157-я ОМБр получила партию помощи на 74 млн грн от 'Стального фронта'

157-я отдельная механизированная бригада получила новую масштабную партию помощи от "Стального фронта Рината Ахметова". На этот раз передан транспорт, дроны, электроника, оборудование для ремонта, логистики и быта – все, что необходимо для эффективной работы бригады в зоне боевых действий.

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В подразделение передали восемь пикапов, три микроавтобуса, два грузовика грузоподъемностью 12 тонн и мощный тягач с полуприцепом-тралом, способным перевозить до 68 тонн. Этот тяжелый трал будет использоваться для транспортировки техники - прежде всего бронетехники – к ремонтным базам. Это существенно сократит время простоя боевых машин и повысит мобильность бригады.

Также в составе помощи - пятнадцать дронов ночного видения DJI Matrice 4T. Это профессиональные беспилотники с тепловизионной камерой, которые позволяют проводить разведку в темное время суток или в условиях дымовой или лесной маскировки. Еще один важный компонент – двадцать антенн AvengeAngel, десять систем радиоэлектронной борьбы и десять инверторов. Они помогают разворачивать мобильные пункты управления, обеспечивают бесперебойную работу связи и защиту от вражеских дронов.

Кроме боевых решений, бригада получила и технику для поддержки тыла. Это усиливает логистику и дает возможность лучше организовывать жизнь бойцов даже в полевых условиях.

"Мы постоянно поддерживаем 157-ю бригаду – это наши надежные партнеры на передовой. На этот раз мы передали не просто набор техники, а комплексное решение: и для выполнения задач, и для тыла, и для эвакуации, и для ремонта. Все – по запросу самих военных", – прокомментировал Антон Гончарук, представитель "Стального фронта".

"Это очень предметная помощь. Полуприцеп-трал – вообще критически нужная вещь. У нас есть техника, которую нужно эвакуировать с поля боя на ремонт – и теперь мы сможем делать это быстро и без привлечения сторонних ресурсов. Дроны, РЭБ, инверторы – все это повышает нашу эффективность и безопасность", – добавил боец 157-й ОМБр.

Инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова с начала полномасштабной войны системно поддерживает ВСУ – как техникой, так и разработкой собственных инженерных решений. Особое внимание проект уделяет именно бригадам, которые держат самые сложные направления. 157-я ОМБр – одна из таких. Общая помощь ей превысила 74 млн грн. Сумма, которую Ринат Ахметов направил на поддержку военных и гражданских украинцев с начала полномасштабного вторжения– более 11,3 млрд грн.