Трагедии произошли в Винницком и Могилев-Подольском районах во время пожаров в жилых помещениях

В Винницкой области в результате пожаров, вероятно вызванных неисправностью печного отопления, погибли два человека. Огонь вспыхнул в строительном вагончике и частном доме, а жертвами стали мужчина среднего возраста и пожилая женщина.

Видео дня

Первый смертельный случай произошел в селе Якушинцы Винницкого района. Об этом сообщает ГСЧС в Telegram-канале.

Во время тушения пожара в строительном вагончике спасатели обнаружили тело мужчины в возрасте около 50 лет. Признаков жизни он уже не подавал, обстоятельства возгорания выясняются.

Еще одна трагедия случилась в селе Жеребиловка Ярышевской громады Могилев-Подольского района. Пожар возник в частном жилом доме, где проживала 92-летняя женщина. Чрезвычайники нашли погибшую на веранде ее собственного дома.

В ГСЧС отмечают, что предварительной причиной обоих пожаров могла стать неисправность печного отопления. Спасатели в очередной раз подчеркивают необходимость регулярной проверки печей и дымоходов, запрете оставлять открытый огонь без присмотра и недопущении перегрузки отопительных приборов.

Специалисты подчеркивают, что несоблюдение правил пожарной безопасности в отопительный период ежегодно приводит к трагическим последствиям и может стоить жизни.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в условиях войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру украинцы все чаще сталкиваются с отсутствием электроэнергии и отопления. Ситуацию усугубляет холодная зима, которая делает пребывание в домах без тепла особенно опасным. В такие периоды важно не только найти способы согреться, но и позаботиться о собственной безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!